محافظ بني سويف يُنيب رؤساء الوحدات المحلية لافتتاح مسجدي الرحمن والشهداء بسنور والنويرة

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،رؤساء الوحدات المحلية، في افتتاح مسجدين"بعد صيانتهما ورفع كفاءتهما " بمركزي بني سويف واهناسيا ،بتكلفة إجمالية زادت عن 1.6 مليون جنيهاً،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وعمارة بيوت الله،وبالتزامن ذكرى المولد النبوي الشريف.

ومن المقرر أن يشهد" غداً الجمعة 21 أغسطس" افتتاح مسجد "الرحمن "بجزيرة سنور شرق النيل مركز بني سويف، بجانب افتتاح مسجد "الشهداء" بقرية النويرة مركز اهناسيا، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية وقيادات الأوقاف بكل مركز.

