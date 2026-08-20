ارتفاع معدل البطالة في أستراليا إلى 4.5% خلال شهر يوليو

ارتفع معدل البطالة في أستراليا إلى 4.5 بالمائة خلال يوليو الماضي على أساس معدل موسميا، بالتزامن مع تراجع عدد المشتغلين ومعدل المشاركة في سوق العمل، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي الصادرة اليوم الخميس.

وقال رئيس إحصاءات العمل بالمكتب شون كريك إن عدد المشتغلين انخفض بنحو 16 ألف شخص خلال يوليو، فيما ارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 4 آلاف شخص.

وجاء الجزء الأكبر من تراجع التوظيف بين الرجال، بانخفاض قدره 11 ألف وظيفة، بينما تراجع عدد النساء العاملات بنحو 5 آلاف.

وانخفض معدل المشاركة في سوق العمل بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 66.9%، كما تراجعت نسبة التوظيف إلى عدد السكان بالنسبة نفسها إلى 63.9%، فيما استقر معدل العمالة الناقصة عند 6.4%.

وأظهرت البيانات كذلك انخفاض إجمالي ساعات العمل بنسبة 0.6% خلال يوليو، بما يعادل نحو 12 مليون ساعة، منها 7 ملايين ساعة للعاملين بدوام كامل و5 ملايين ساعة للعاملين بدوام جزئي.