عماد غنيم: مباراة الأهلى مع برشلونة تمثل في حد ذاتها مكسبًا مهمًا له رغم الخسارة

قال عماد غنيم المحلل الرياضي إن خسارة الأهلي أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف في كأس خوان جامبر، يمكن أن تتحول إلى مكسب فني كبير للفريق، خاصة بعد الأداء الذي قدمه الأهلي أمام فريق أوروبي من أعلى مستوى.

وأضاف غنيم عبر الفضائية المصرية الأولى إن مواجهة برشلونة على ملعب كامب نو تمثل في حد ذاتها مكسبًا مهمًا للأهلي، منوها أن الفريق ظهر بصورة أفضل خلال الشوط الثاني، وكان قريبًا من العودة للمباراة وإدراك التعادل.

وأشار الى أن مكاسب المباراة لم تكن جماعية فقط، إنما شملت مكاسب فردية لعدد من لاعبي الأهلي، إلى جانب مكاسب يمكن أن تنعكس على منتخب مصر.

وأوضح أن المباراة كانت بمثابة اختبار قوي للأهلي أمام فريق عالمي، ففريق برشلونة تعامل مع اللقاء بجدية كبيرة، وهو ما ظهر من خلال تعامل الجهاز الفني مع اللاعبين والمجهود البدني الذي بذله بعض اللاعبين بعد المباراة.

ولفت الى أن الأهلي سبق له مواجهة برشلونة في ثلاث مباريات، وكانت النتائج السابقة صعبة، بينما جاءت نتيجة المباراة الأخيرة بفارق هدف واحد فقط، وهو ما يعكس التطور الذي ظهر على الفريق خلال اللقاء.

وأكد غنيم أن الأهلي خرج من المباراة بعدد من المكاسب الفنية التي يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تطور الفريق وانسجام لاعبيه.