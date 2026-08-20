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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بأسعار مخفضة..إقبال كبير علي سوق اليوم الواحد بمركز الداخلة بالوادي الجديد..صور

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد جهودها لخدمة المواطنين، من خلال إعادة تشغيل وتنظيم «سوق اليوم الواحد» بمدينة موط، والذي شهد اليوم حضورًا لافتًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين والعارضين.

ومن المقرر إقامة سوق اليوم الواحد بصورة منتظمة كل يوم خميس من كل أسبوع بالسوق الحضاري بمدينة موط بجوار موقف سيارات الأجرة الخط الغربى، بما يتيح للمواطنين فرصة أسبوعية ثابتة للحصول على احتياجاتهم من السلع والمنتجات المتنوعة، ويفتح أمام العارضين والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة منفذًا مباشرًا ومستمرًا لعرض وتسويق منتجاتهم.

ومنذ الساعات الأولى لانطلاق السوق، شهد السوق الحضاري بمدينة موط حركة نشطة وإقبالًا ملحوظًا من الأهالي، في مشهد عكس مدى احتياج المواطنين واستحسانهم لهذه المبادرة التي عادت من جديد لتجمع بين تنوع المنتجات، والأسعار المناسبة، وإتاحة الفرصة للمنتجين والعارضين لعرض منتجاتهم بصورة مباشرة أمام الجمهور.

وشهد السوق مشاركة متنوعة من العارضين وأصحاب المنتجات من المدينة والقرى، حيث ضم عددًا من السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات مختلف فئات المواطنين، من بينها الخضروات والفاكهة، والطيور والدواجن، والأسماك، والمنتجات والسلع المنزلية، والمنتجات الريفية والمحلية، والحرف والمشغولات اليدوية، إلى جانب منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة وغيرها من السلع المتنوعة.

وساهم هذا التنوع في جذب أعداد كبيرة من المواطنين، وتحويل السوق إلى نقطة تسوق نشطة تجمع بين احتياجات الأسرة اليومية والمنتجات المحلية والمشروعات الصغيرة في مكان واحد.

لقد أثبت المشهد الذي شهدته مدينة موط اليوم أن «سوق اليوم الواحد» لم يعد مجرد مكان لعرض السلع، بل أصبح مساحة حقيقية تجمع المواطن والمنتج مباشرة، وتدعم الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة، وتحرك عجلة البيع والشراء، وتمنح الأهالي فرصة للتسوق بأسعار مناسبة وسط أجواء من الرضا والفرحة.

ومع هذا الإقبال الكبير، تعود المبادرة لتكتب فصلًا جديدًا من النجاح، ولتتحول كل خميس إلى موعد أسبوعي متجدد يجمع أهالي الداخلة والعارضين في سوق يقدم الخدمة للمواطن ويدعم المنتج المحلي.

 وتدعو الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أصحاب المنتجات والسلع والمشروعات الصغيرة والحرف والمشغولات اليدوية إلى المشاركة في فعاليات السوق، والذي يُقام كل يوم خميس من كل أسبوع بالسوق الحضاري بمدينة موط، كما ترحب بجميع أهالي مركز الداخلة للاستفادة من المنتجات والعروض التي يقدمها السوق.

ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في إقامة الأسواق والمنافذ التي تسهم في توفير السلع والمنتجات المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة، ودعم المنتج المحلي وأصحاب المشروعات الصغيرة، وبناءً على تعليمات اللواء أ.ح مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز ومدينة الداخلة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد سوق اليوم الواحد

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