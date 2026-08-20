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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إجازة 4 أيام للعب GTA VI: الجيش الأمريكي يحاول إبقاء الجنود مستمتعين بألعاب الفيديو

عناصر الجيش الأمريكي
عناصر الجيش الأمريكي
خاطر عبادة

ابتكرت كتيبة هندسية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة "فورت ستيوارت" بولاية جورجيا حافزاً جديداً لإقناع جنودها بتمديد خدمتهم: إجازة خاصة لمدة 4 أيام بالتزامن مع إطلاق لعبة "Grand Theft Auto VI" المرتقبة.

وبحسب مذكرة موقعة من قائد الكتيبة المقدم رايان هودجسون، ونشرها موقع "Task & Purpose" المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن الجنود الذين يجددون عقودهم بين 1 أغسطس و14 نوفمبر يحصلون على الإجازة التي تتزامن مع موعد إصدار اللعبة في 19 نوفمبر.

تمديد من سنتين إلى 6 سنوات مقابل اللعبة

لكن المقابل ليس بسيطاً. فلكي يحصل الجندي على أيام اللعب، عليه الموافقة على تمديد فترة تجنيده لمدة تتراوح بين سنتين و6 سنوات.

وأفاد متحدث عسكري لشبكة "ABC News" بأن 20 جندياً وافقوا على العرض حتى الآن. 

وتتبع الكتيبة فرقة المشاة الثالثة التي تضم نحو 15 ألف جندي، وكانت الأعلى في الجيش الأمريكي من حيث نسبة إعادة التجنيد خلال عام 2025.

استغلال ترقب عالمي لخدمة أهداف التجنيد

ولم يكن اختيار "GTA VI" عشوائياً، فاللعبة الجديدة من شركة "روكستار" تُعد من أكثر ألعاب الفيديو انتظاراً في العالم، وتصدر بعد أكثر من 13 عاماً من "GTA V" التي تُعد ثاني أكثر لعبة مبيعاً في التاريخ.

وبذلك استغل الجيش الأمريكي هذا الحدث الثقافي الكبير كأداة للاحتفاظ بالأفراد، ليمنحهم "4 أيام في ليبرتي سيتي" مقابل سنوات إضافية في الخدمة العسكرية.

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