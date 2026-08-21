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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كلية الطيران المصرية تستقبل دفعة جديدة من الطلاب.. صور

كلية الطيران المصرية
كلية الطيران المصرية
نورهان خفاجي

استقبلت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، دفعة جديدة من الطلبة الجدد دفعة  61A وأولياء أمورهم، في حفل ترحيبي تحت رعاية الطيار عزت متولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

بدأ الحفل، بعرض تقديمي قدمه وكيل الكلية المصرية للطيران، تضمن نبذة تاريخية عن الكلية ورؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى شرح تفصيلي حول الإمكانيات التدريبية المتاحة، والتي تشمل قاعات المحاضرات المجهزة، برامج التدريب المختلفة، محاكيات الطيران، وأنواع طائرات التدريب.

كما تضمن العرض توضيحًا لأنظمة التدريب المعتمدة في الكلية والتي تتوافق مع التشريعات الدولية ECAR 141 وECAR 61. واختتم الحفل بجلسة تفاعلية أجاب فيها السيد عميد الكلية على استفسارات أولياء الأمور المتعلقة بمراحل التأهيل الأكاديمي والتدريبي للطلاب خلال فترة دراستهم.

أعربت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عن أمنياتها لكل أبنائها الطلاب مستقبلًا مشرقًا ونجاحًا باهرًا في مسيرتهم المهنية.

أكاديمية الطيران الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران وزارة الطيران

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