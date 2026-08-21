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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وصول نحو 200 مهاجر غير شرعي إلى اليونان عبر القوارب خلال الساعات الـ24 الماضية

وصول نحو 200 مهاجر غير شرعي إلى اليونان عبر القوارب خلال الساعات الـ24 الماضية
وصول نحو 200 مهاجر غير شرعي إلى اليونان عبر القوارب خلال الساعات الـ24 الماضية
أ ش أ

وصل نحو 200 مهاجر غير شرعي إلى جزيرة خيوس بشرق بحر إيجة باليونان خلال الـ24 ساعة الماضية على متن قوارب صغيرة انطلقت معظمها من شمال أفريقيا.

وأعلن خفر السواحل اليوناني، أنه بذلك يرتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا البلاد منذ بداية العام الجاري إلى ما يزيد قليلا على 22 ألف شخص، مقارنة بنحو 49 ألف مهاجر خلال عام 2025 بأكمله.

وأفاد خفر السواحل اليوناني أيضا أنه تم العثور على 39 شخصا، أمس الخميس، على أحد شواطئ جنوب جزيرة كريت، بينما أُنقذ 49 آخرون من قارب صغير جنوب الجزيرة.

وأنقذت السلطات، أمس أول الأربعاء، 21 شخصا عُثر عليهم في جزيرة غير مأهولة قبالة جزيرة رودس السياحية الشهيرة، كما عُثر على أربعة آخرين في جزيرة بسيريموس الصغيرة، وصرحوا لخفر السواحل بأنهم دفعوا 34 ألف يورو مقابل نقلهم على متن قارب مطاطي صغير من مدينة بودروم الواقعة على الساحل التركي.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن ما يزيد قليلا على 22 ألف مهاجر غير نظامي من الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا دخلوا اليونان منذ بداية العام، أملا في مواصلة طريقهم نحو الدول الأكثر ثراء في أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

مهاجر غير شرعي جزيرة خيوس بشرق بحر إيجة باليونان قوارب صغيرة

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