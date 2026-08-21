مقتل 8 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بولاية "ألاسكا" الأمريكية

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية مقتل ثمانية أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة نائية واقعة غربي ولاية "ألاسكا".

وأفادت الإدارة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن الطائرة وهي من طراز "سيسنا 441" أقعلت من مدينة "أنكوريج" في الولاية في وقت مبكر من صباح أمس الخميس وكانت متجهة إلى موقع رادار كيب نيوينهام، قبل أن تتحطم في حوالي الساعة 12:15 ظهر أمس بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

وأشارت الشبكة إلى أن المجلس الوطني لسلامة النقل سيفتح تحقيقا من أجل تحديد أسباب وملابسات الحادث.