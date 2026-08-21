رئيس الوزراء الهندي يبحث مع وزير الدفاع الياباني سبل تعميق العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين

أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، محادثات مع وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الهند، ناقشا خلالها سبل تعميق العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين.

وأعرب مودي - في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم /الجمعة/ - عن سعادته للقاء وزير الدفاع الياباني، مضيفا أنه أجرى محادثات رائعة بشأن تعميق العلاقات الدفاعية والأمنية بين الهند واليابان.

وتابع قائلا إن "شراكتنا الاستراتيجة الخاصة والعالمية تعد ركيزة مهمة لدعم السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وما ورائها".

كما عرض رئيس الوزراء الهندي الفرص السانحة أمام اليابان لإبرام شراكات مع الشركات الهندية والشركات الناشئة في مجال الدفاع؛ لاسيما في مجال التطوير والانتاج المشترك في ظل مبادرة "اصنع في الهند".

وفي سياق متصل، أفاد مكتب رئيس الوزراء الهندي - في بيان – أن مودي أوضح، خلال اجتماعه بوزير الدفاع الياباني، رؤيته لتعزيز الشراكة الاستراتيجة الخاصة والشراكة العالمية بين الهند واليابان، وأكد أهمية التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين من أجل زيادة دعم السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.

ولفت البيان إلى أن وزير الدفاع الياباني أطلع رئيس الوزراء الهندي بشأن التقدم المحرز في مجال التعاون الدفاعي الثنائي، وأكد مجددا مواصلة الحكومة اليابانية التزامها بتعميق العلاقات مع الهند.