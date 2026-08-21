طريقة عمل عجينة الـ 10 دقائق لكل الوصفات السهلة واللذيذة

تعد عجينة الـ 10 دقائق من الوصفات السهلة واللذيذة التي يمكن استخدامها بطرق مختلفة وشهيه.
وإليكم طريقة تحضير عجينة الـ 10 دقائق
مقادير عجينة ال 10 دقائق
5 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة خميرة
2 كوب ماء دافئة
ربع كوب حليب بودر
نصف كوب زيت
نصف ملعقة ملح صغيرة
طريقة تحضير عجينة الـ 10 دقائق
في وعاء عميق ضعي كوبين من الدقيق ، ثم ضيفي إليه الخميرة ، والسكر ، والحليب الباودر ، والماء الدافئ ، والملح .
أعجني الخليط ليصبح عجينة سائلة ثم غطي العجين بكيس بلاستيكي، وترك لترتاح لمدة 10 دقائق .
ضعي عليها باقي الدقيق والزيت ، ثم أعجني حتى تصبح عجينة لينة وطرية متماسكة ، وتُشكل وتُحشى حسب الرغبة .
أفردي العجين وقسميه ، ثم أحشي العجين حسب الرغبة باللحوم أو الجبن ، ويُلف ويُدهن الوجه بصفار البيض ، أو بزيت الذرة ، أو بالحليب ، ثم يوضع فى فرن مُسبق التسخين على درجة حرارة 180° ، لمدة 20 دقيقة أو حتى يُصبح لونه ذهبياً وينضج.