نواف سلام يصل إلى صور لتفقد قطاع جنوب الليطاني

وصل رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام إلى مدينة صور، يرافقه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، متوجهًا إلى ثكنة بنوا بركات، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسى، ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده، وقائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيكولا تابت.

وأقيمت لرئيس الوزراء سلام مراسم استقبال وتشريفات عسكرية، كما وضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش، قبل أن ينتقل إلى مكتب قائد قطاع جنوب الليطاني و من ثم الى قاعة الايجاز .

ويلقي نواف سلام كلمة أمام الضباط، يليها ايجاز حول مهمة قطاع جنوب الليطاني .