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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منة فضالي تشارك جمهورها رحلتها الي الساحل

منة فضالي
منة فضالي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة منة فضالي أنظار جمهورها صورة جديدة أثناء رحلتها الي الساحل الشمالي وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالي بإطلالة لافته بالكاجوال من سيارتها، وعلقت كاتبة:الي الساحل. 

وكانت قد فجرت الفنانة منة فضالي مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشفت تفاصيل زواجها السري والذى تسبب فى تعرض والدتها الى شلل.

وقالت منة فضالي أثناء لقائها فى برنامج “شو القصة : اتجوزت مرة وكانت بالسر عن والدتي ومحبتوش هي حصلت بالصدفة مش هقدر أحكي تفاصيل بس الرسالة اللي أقولها من التجربة أن متخليش حد يستغل أنك صغيرة ومعندكيش خبرة متثقيش في أي حد يقولك كلام حلو".

وأضافت منة فضالي : "هو كان أكبر مني بـ24 سنة اتجوزنا بالصدفة في يوم وليلة لقيت نفسي متجوزة هو مكانش حد وحش بس إحنا مكناش متفاهمين بسبب فرق السن والغيرة الزيادة".

وتحدثت منة فضالي عن تبعات ما تعرضت له والدتها عقب معرفتها بزواج ابنتها السري: "والدتي لما عرفت تعبت أوي وجالها شلل في وشها ومكانتش قادرة تتكلم بسببي لأنه صدمة بالنسبالها، لو رجع بيا الزمن واتحطيت في المواقف دي جايز جدا أعملها تاني لأني معنديش خبرة أن حد ينصحني ومعنديش أب يقولي خلي بالك، وقتها كان سني 22 سنة وبقول لأي بنت متثقش في أي كلام يتقال أنا جاتلي كسرة كبيرة أنا ضاع من عمري سنين".

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