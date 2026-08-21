قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية.. نقص المياه والمأوى يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
الشرطة السويدية تطلق النار على شخص هاجم مدرسة بسيف وسط البلاد
قبل بدء العام الدراسي | تربوي يكتشف أكثر من 30 خطأ بمنهج علم نفس 2 بكالوريا
أبرزها ليبراكس وكلوكسيد .. لا صرف لتلك الأدوية بدون روشتة مختومة
تحذير طبي من حقن التخسيس.. لا دواء دون تشخيص وإشراف الطبيب
من يخلف ترامب؟.. روبيو يتقدم وفانس يتعثر في السباق الطويل إلى البيت الأبيض 2028
عايزة تزود مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش على صفحتها
تشكيل وادي دجلة أمام زد في افتتاح الدوري المصري
أهلي طرابلس الليبي يعلن تعاقده مع مهاجم سيراميكا كليوباترا
صلاة الحاخامات داخل غزة.. نتنياهو يدرس خطوة تثير عاصفة داخل إسرائيل
بن غفير يقتحم زنازين أسيرات فلسطينيات ويسخر من معاناتهن في سجن الدامون
«وعدت وأوفت».. كواليس رحلة الوفد المصري إلى تنزانيا لافتتاح سد «جوليوس نيريري»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد 4 قرون تحت الماء.. هل عثر الباحثون على السفينة المحملة بالذهب؟

كنز
كنز
أمينة الدسوقي

بعد نحو أربعة قرون من اختفائها في أعماق المياه الاسكتلندية، عادت سفينة ملكية غارقة إلى الواجهة، بعدما أعلن باحثون عن اكتشاف حطام يُشتبه في أنه يعود إلى «بليسنج أوف بيرنتسيلاند»، السفينة التي غرقت عام 1633 وهي تحمل شحنة ثمينة مرتبطة بالملك تشارلز الأول.

عاصفة أنهت الرحلة الملكية

كانت السفينة تبحر عبر خور فورث من بيرنتسيلاند إلى ليث، خلال رحلة تشارلز الأول في اسكتلندا عقب تتويجه، عندما باغتتها عاصفة عنيفة أدت إلى انقلابها وغرقها.

وكانت السفينة تقل نحو 35 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم، ولم ينجُ سوى اثنين، بينما اختفت حمولتها الملكية في قاع المياه، لتتحول الحادثة مع مرور القرون إلى أحد أبرز الألغاز البحرية في المنطقة.

كنز

كنز ملكي بملايين الجنيهات

لم تكن «بليسنج أوف بيرنتسيلاند» تحمل شحنة تجارية عادية، إذ تشير الروايات التاريخية إلى أنها كانت تنقل ممتلكات ثمينة للملك، بينها الذهب والفضة والمجوهرات والأطباق الفاخرة والمنسوجات، فضلاً عن طقم مائدة ضخم يضم 280 قطعة.

وقدرت قيمة الشحنة بنحو 100 ألف جنيه إسترليني عام 1633، وهو ما يعادل قرابة 20 مليون جنيه إسترليني بالقيمة الحالية، وفق التقديرات الواردة في التقارير التاريخية.

30 عاماً من البحث عن السفينة

على مدار عقود، حاولت مؤسسة بيرنتسيلاند للتراث تحديد موقع السفينة المفقودة، بينما تكثفت عمليات البحث منذ تسعينيات القرن الماضي، باستخدام الغوص والمسح الجيوفيزيائي واستكشاف قاع خور فورث.

ومع تطور التكنولوجيا، تمكن الباحثون من استخدام تقنيات متقدمة لرصد الأجسام المدفونة أسفل القاع، قبل الوصول إلى موقع يعتقد أنه يضم بقايا سفينة خشبية تتوافق مع المكان المحتمل لغرق «بليسنج».

وعزز العثور على عينات من الأخشاب هذه الفرضية، إلا أن هوية الحطام لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

اختبار حاسم لكشف الحقيقة

يعتزم الباحثون إخضاع العينات الخشبية لمزيد من الاختبارات، بينها التأريخ بالكربون المشع، للتأكد من توافق عمرها مع الفترة التي شُيدت فيها السفينة.

لكن حتى إذا ثبت أن الحطام يعود بالفعل إلى السفينة الملكية، سيبقى اللغز الأكبر قائماً هل لا يزال الذهب والفضة والكنوز الملكية مدفونة في القاع؟

وقد تكون عملية انتشال الحطام والمقتنيات شديدة التعقيد، كما أن العثور على الكنوز لا يعني إمكانية التصرف فيها مباشرة، إذ قد تخضع ملكيتها واستعادتها لإجراءات قانونية مرتبطة بالتاج والجهات الاسكتلندية والجهة التي تقود عمليات البحث.

تشارلز الأول شاهد الغرق

وتزداد القصة إثارة بسبب رواية تاريخية تشير إلى أن الملك تشارلز الأول شاهد غرق السفينة من سفينته، وربط الكارثة بالسحر، وهو ما منح الحادثة بُعداً أسطورياً ظل حاضراً عبر القرون.

وبين التكنولوجيا الحديثة والأساطير القديمة، يقف الباحثون اليوم أمام فرصة لكشف واحد من أكثر ألغاز البحار الاسكتلندية غموضاً، وربما العثور على كنز ملكي ظل مختبئاً تحت الماء لنحو 400 عام.

المياه الاسكتلندية سفينة ملكية سفينة ملكية غارقة بليسنج أوف بيرنتسيلاند السفينة الملكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

موظفة تأمينات الهرم

تعدت على مواطن لفظيًا.. وقف موظفة بتأمينات الهرم عن العمل وإحالتها للتحقيق| فيديو

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

موظفة بمكتب تأمينات الهرم

بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

بيزيرا

مفاجأة في عقد بيزيرا.. خبير لوائح يوضح موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية

تحويلات مرورية جديدة بشارع ابن سندر بالقاهرة

المتهم

سقوط لص سرق هاتف طالب بالقاهرة

انهيار منزل

دون إصابات.. انهيار جزئي لمنزل بقرية الدهسة في قنا

بالصور

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟ 7 أسباب قد لا تخطر ببالك

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الكابتن محمد عبد الكريم

مدرب ناشئات اليد لـ منى الشاذلي: الإنجاز تاريخي والتدريب 10 مرات أسبوعيا

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد