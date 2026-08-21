بالقوة الضاربة.. ريال مدريد يكشف قائمته لمواجهة إسبانيول

أعلن نادي ريال مدريد قائمته لمواجهة إسبانيول، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني موسم 2026-2027، في أول مباراة رسمية للفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ولايته الجديدة.

ريال مدريد

وشهدت القائمة تواجد عدد كبير من نجوم الفريق، على رأسهم كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، فيدريكو فالفيردي، إلى جانب الصفقات الجديدة مثل ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريا، دينزل دومفريس وبرناردو سيلفا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

الدفاع: دين هاوسين، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريا، ألفارو كاريراس، أنطوني روديجير، دينزل دومفريس، ماريو ريفاس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، أردا جولر، برناردو سيلفا، خورخي سيستيرو، أليكسيس سيريا.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، كارلوس أسبي، براهيم دياز، يان ديوماندي.

ويغيب عن القائمة عدد من العناصر، أبرزهم أوريلين تشواميني وإندريك، بينما يواصل إيدير ميليتاو ورودريجو وفيرلان ميندي التعافي من إصاباتهم.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على إسبانيول مساء غد السبت، على ملعب «RCDE»، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي لتحقيق انطلاقة قوية في مشواره بالموسم الجديد. وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، كونها الظهور الرسمي الأول لجوزيه مورينيو مع ريال مدريد بعد عودته لقيادة الفريق، وسط تطلعات جماهير النادي لبداية قوية والمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجديد.