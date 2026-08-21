إعلان قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول في افتتاح مشوار الملكي بالليجا

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة إسبانيول، في مستهل مشوار الفريق بالموسم الجديد من الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على إسبانيول في العاشرة والنصف مساء غدٍ السبت، على ملعب «آر سي دي إي»، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا.

صفقات ريال مدريد الجديدة حاضرة

وشهدت قائمة الفريق الملكي تواجد عدد من الصفقات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفي مقدمتها دينزل دومفريس، وبرناردو سيلفا، وكارلوس إسبي، ويان ديوماندي، في مؤشر على إمكانية الاعتماد عليهم خلال بداية الموسم.

قائمة ريال مدريد أمام إسبانيول

حراسة المرمى:

ثيبو كورتوا، أندري لونين، سيرخيو ميستري.

خط الدفاع:

مارك كوكوريلا، ألفارو كاريراس، دين هويسن، إبراهيما كوناتي، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس، ماريو ريفاس، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط:

جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أردا جولر، برناردو سيلفا، خورخي سيسترو، ألكسيس سيريا.

خط الهجوم:

فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، كارلوس إسبي، إبراهيم دياز، يان ديوماندي.

ريال مدريد يبدأ مشواره من الجولة الثانية

كانت رابطة الدوري الإسباني قد قررت تأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الافتتاحية، ليفتتح الفريقان مشوارهما في المسابقة بداية من الجولة الثانية.

ويدخل ريال مدريد مواجهة إسبانيول بحثًا عن بداية قوية للموسم، خاصة مع التغييرات التي شهدتها صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية ورغبة الجهاز الفني في المنافسة مبكرًا على صدارة جدول الترتيب.

في المقابل، يخوض إسبانيول المباراة بأفضلية معنوية، بعدما استهل مشواره في الدوري بانتصار كبير على ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة الفريق الملكي.