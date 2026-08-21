قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية.. نقص المياه والمأوى يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
الشرطة السويدية تطلق النار على شخص هاجم مدرسة بسيف وسط البلاد
قبل بدء العام الدراسي | تربوي يكتشف أكثر من 30 خطأ بمنهج علم نفس 2 بكالوريا
أبرزها ليبراكس وكلوكسيد .. لا صرف لتلك الأدوية بدون روشتة مختومة
تحذير طبي من حقن التخسيس.. لا دواء دون تشخيص وإشراف الطبيب
من يخلف ترامب؟.. روبيو يتقدم وفانس يتعثر في السباق الطويل إلى البيت الأبيض 2028
عايزة تزود مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش على صفحتها
تشكيل وادي دجلة أمام زد في افتتاح الدوري المصري
أهلي طرابلس الليبي يعلن تعاقده مع مهاجم سيراميكا كليوباترا
صلاة الحاخامات داخل غزة.. نتنياهو يدرس خطوة تثير عاصفة داخل إسرائيل
بن غفير يقتحم زنازين أسيرات فلسطينيات ويسخر من معاناتهن في سجن الدامون
«وعدت وأوفت».. كواليس رحلة الوفد المصري إلى تنزانيا لافتتاح سد «جوليوس نيريري»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلان قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول في افتتاح مشوار الملكي بالليجا

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
حمزة شعيب

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة إسبانيول، في مستهل مشوار الفريق بالموسم الجديد من الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على إسبانيول في العاشرة والنصف مساء غدٍ السبت، على ملعب «آر سي دي إي»، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا.

صفقات ريال مدريد الجديدة حاضرة

وشهدت قائمة الفريق الملكي تواجد عدد من الصفقات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفي مقدمتها دينزل دومفريس، وبرناردو سيلفا، وكارلوس إسبي، ويان ديوماندي، في مؤشر على إمكانية الاعتماد عليهم خلال بداية الموسم.

قائمة ريال مدريد أمام إسبانيول

حراسة المرمى:
ثيبو كورتوا، أندري لونين، سيرخيو ميستري.

خط الدفاع:
مارك كوكوريلا، ألفارو كاريراس، دين هويسن، إبراهيما كوناتي، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس، ماريو ريفاس، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط:
جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أردا جولر، برناردو سيلفا، خورخي سيسترو، ألكسيس سيريا.

خط الهجوم:
فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، كارلوس إسبي، إبراهيم دياز، يان ديوماندي.

ريال مدريد يبدأ مشواره من الجولة الثانية

كانت رابطة الدوري الإسباني قد قررت تأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الافتتاحية، ليفتتح الفريقان مشوارهما في المسابقة بداية من الجولة الثانية.

ويدخل ريال مدريد مواجهة إسبانيول بحثًا عن بداية قوية للموسم، خاصة مع التغييرات التي شهدتها صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية ورغبة الجهاز الفني في المنافسة مبكرًا على صدارة جدول الترتيب.

في المقابل، يخوض إسبانيول المباراة بأفضلية معنوية، بعدما استهل مشواره في الدوري بانتصار كبير على ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة الفريق الملكي.

ريال مدريد مورينيو الدوري الاسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موظفة تأمينات الهرم

تعدت على مواطن لفظيًا.. وقف موظفة بتأمينات الهرم عن العمل وإحالتها للتحقيق| فيديو

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

موظفة بمكتب تأمينات الهرم

بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

بيزيرا

مفاجأة في عقد بيزيرا.. خبير لوائح يوضح موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام

اهتداء واقتداء وتعظيم.. خطيب المسجد الحرام: ربوا أبناءكم على محبة النبي

الشيخ أحمد بن علي الحذيفي

رسالة طمأنينة لكل مُبتلى.. خطيب المسجد النبوي: العسر والشدة يعقبهما اليسر والرخاء

وزارة الأوقاف

الأوقاف: الوفاء لضحايا الإرهاب يمتد إلى رعاية أسرهم والوقوف إلى جانبهم

بالصور

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟ 7 أسباب قد لا تخطر ببالك

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الكابتن محمد عبد الكريم

مدرب ناشئات اليد لـ منى الشاذلي: الإنجاز تاريخي والتدريب 10 مرات أسبوعيا

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد