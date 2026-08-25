أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 25 أغسطس.. وطن الحديد بـ38.4 ألف جنيه

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصري، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، صعودا ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، وذلك وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري ليصل متوسط سعره إلى 38458.15 جنيه للطن، بزيادة قدرها 126.53 جنيه، بما يعادل نسبة ارتفاع 0.33% خلال تعاملات اليوم.

سعر طن الأسمنت اليوم

في المقابل، واصل الأسمنت الرمادي ارتفاعه ليسجل متوسط سعر الطن 4189.29 جنيه، بزيادة قدرها 79.03 جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 1.92% خلال تعاملات اليوم، وهي من أعلى نسب الارتفاع اليومية لهذه المادة الحيوية في قطاع الإنشاءات.

وتعكس هذه الزيادات المتزامنة في أسعار الحديد والأسمنت استمرار حالة عدم الاستقرار التي يشهدها سوق مواد البناء في مصر، وسط تفاعل عوامل عدة مثل تكلفة الطاقة ومدخلات الإنتاج وحركة الطلب في السوق المحلي.