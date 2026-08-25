استشاري علاقات أسرية: العلاقات المؤذية قد تستمر بسبب احتياج نفسي لا يراه المحيطون

قال الدكتور يحيى فؤاد، استشاري العلاقات الأسرية أستاذ إن هناك أشخاصًا يستمرون في علاقات مؤذية رغم أن المحيطين بهم يرون بوضوح أن هذه العلاقات تسبب لهم الأذى، موضحًا أن الشخص داخل العلاقة قد يكون يرى جانبًا مختلفًا لا يراه الآخرون.

وأضاف الدكتور يحيى فؤاد خلال حديثه في برنامج "جمالك" على قناة "مودرن"، أن الشخص المؤذي قد يكون يلبي احتياجًا معينًا لدى الطرف الآخر، حتى لو كان يتعامل معه بطريقة سيئة، مشيرًا إلى أن علاقة المرأة بوالدها في مرحلة الطفولة قد تؤثر على اختيارها لشريك حياتها، سواء من خلال البحث عن شخص يشبه والدها أو شخص يعوض نقصًا لم تحصل عليه منه.

واشار الى أن بعض الأشخاص قد يستمرون في علاقات مؤذية بسبب احتياج معين، مثل الاحتياج إلى الماديات، موضحًا أن المحيطين قد يرون أن الشخص يتعرض للأذى، بينما هو يرى أن الطرف الآخر يلبي له هذا الاحتياج.

ونوه أن الشخص النرجسي أو المؤذي قد يكون رجلًا أو امرأة، منوها أن أي شخص يرتبط بشخص نرجسي لديه مشكلة أيضًا، لأن اختيار شخص يؤذيه يعكس وجود مشكلة لديه.

ولفت إلى أن الشخص قد يبدأ في رؤية حقيقة العلاقة عندما يقترب من نفسه ويحل مشكلاته، موضحًا أن العلاقات السوية تقوم على أن يكون كل طرف جيدًا ويضيف للآخر، وليس أن يكون أحد الطرفين مطالبًا بتوفير الأمان والمشاعر للطرف الآخر.