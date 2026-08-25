قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس إدارة الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن الاستمرار في منصبه
الخارجية: مصر ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام
الأهلي يعلن قبول اعتذار سعد شلبي
وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل
الأوقاف تعلن نتيجة امتحانات طلاب الفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن | اعرفها الآن
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
مدير الأزهر للفتوى: إطلاق منصة رقمية للأسرة المصرية وجوائز حج وعمرة للمتميزين
تضرر مئات المنازل.. إعصار يجتاح قرية فرنسية ويخلف عشرات المصابين
هدفه التصفية.. البرلمان العربي عن استهداف مقرات الأونروا في القدس
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة حول رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
100 ألف جنيه وعمرة.. شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويوجه لهم رسالة مؤثرة
هيلاري كلينتون تنتقد ترامب: استنزفنا ذخائرنا في إيران وأوقعنا أنفسنا في حفرة عميقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري علاقات أسرية: العلاقات المؤذية قد تستمر بسبب احتياج نفسي لا يراه المحيطون

استشاري علاقات أسرية: العلاقات المؤذية قد تستمر بسبب احتياج نفسي لا يراه المحيطون
استشاري علاقات أسرية: العلاقات المؤذية قد تستمر بسبب احتياج نفسي لا يراه المحيطون
شيماء جمال

قال الدكتور يحيى فؤاد، استشاري العلاقات الأسرية أستاذ إن هناك أشخاصًا يستمرون في علاقات مؤذية رغم أن المحيطين بهم يرون بوضوح أن هذه العلاقات تسبب لهم الأذى، موضحًا أن الشخص داخل العلاقة قد يكون يرى جانبًا مختلفًا لا يراه الآخرون.

وأضاف  الدكتور يحيى فؤاد خلال حديثه في برنامج "جمالك" على قناة "مودرن"، أن الشخص المؤذي قد يكون يلبي احتياجًا معينًا لدى الطرف الآخر، حتى لو كان يتعامل معه بطريقة سيئة، مشيرًا إلى أن علاقة المرأة بوالدها في مرحلة الطفولة قد تؤثر على اختيارها لشريك حياتها، سواء من خلال البحث عن شخص يشبه والدها أو شخص يعوض نقصًا لم تحصل عليه منه.

واشار الى أن بعض الأشخاص قد يستمرون في علاقات مؤذية بسبب احتياج معين، مثل الاحتياج إلى الماديات، موضحًا أن المحيطين قد يرون أن الشخص يتعرض للأذى، بينما هو يرى أن الطرف الآخر يلبي له هذا الاحتياج.

ونوه أن الشخص النرجسي أو المؤذي قد يكون رجلًا أو امرأة، منوها أن أي شخص يرتبط بشخص نرجسي لديه مشكلة أيضًا، لأن اختيار شخص يؤذيه يعكس وجود مشكلة لديه.

ولفت إلى أن الشخص قد يبدأ في رؤية حقيقة العلاقة عندما يقترب من نفسه ويحل مشكلاته، موضحًا أن العلاقات السوية تقوم على أن يكون كل طرف جيدًا ويضيف للآخر، وليس أن يكون أحد الطرفين مطالبًا بتوفير الأمان والمشاعر للطرف الآخر.

استشاري علاقات أسرية العلاقات المؤذية النرجسي المؤذي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

ترشيحاتنا

أرشيفية

اتفاقية مكة تتوسع.. بنجلاديش تدرس الانضمام للتحالف الدفاعي مع السعودية وتركيا وباكستان

مضيق هرمز

"أكسيوس": البحرية الأميركية تزيل ألغامًا إيرانية من الممر الأوسط في مضيق هرمز

النظارة الذكية

عيون تراقبك دون علمك.. النرويج تعتزم فرض قيود على استخدام النظارات الذكية

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد