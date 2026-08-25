حسام الغمري: الإخوان اعتمدوا على التشويه.. وحولوا الخلاف السياسي لمعركة دينية

أكد حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، أن جماعة الإخوان تمارس التشويه والنميمة منذ نشأتها داخل اجتماعات الأسر والشعب والمعسكرات، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات انتقلت في الوقت الحالي إلى منصات التواصل الاجتماعي لضرب الرموز السياسية والثقافية والفنية.

وأوضح الغمري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الجماعة تأسست عقب ثورة 1919 بهدف ضرب الوحدة الوطنية المصرية، بعدما أدرك الإنجليز أن تلاحم الشعب المصري أجبر بريطانيا على الاعتراف بمصر دولة ذات سيادة.

وأشار إلى أن أول مقال كتبه مؤسس الجماعة حسن البنا هاجم فيه ثورة 19 كونها لم تقم على أسس دينية، وبدأت الجماعة منذ ذلك الحين استراتيجية تشويه القادة الوطنيين مثل النحاس باشا.

وأضاف الباحث السياسي أن الجماعة تعتمد على مرتكزات أيديولوجية تُعرف بـ «الشرعنة الفكرية»، لافتًا إلى يضعون أنفسهم في موقع «أهل الحق المطلق» ويقومون بتحويل الخلاف السياسي إلى معركة دينية.