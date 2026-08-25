صلاح عبد العاطي: نتنياهو يحاول أن يحظى بأصوات إضافية لتراجع أسهمه في الانتخابات

قال صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول أن يحظى بأصوات إضافية، نظرًا لتراجع أسهمه في الانتخابات الإسرائيلية.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يعقد اجتماعًا من أجل الطائرات الورقية في قطاع غزة، ثم يعقد اجتماعًا من أجل أيضًا ردود الأفعال الفلسطينية إزاء اعتداءات المستوطنين واستمرار التوسع الاستيطاني والضم الزاحف في الضفة الغربية.

وكالة الغوث الدولية في الأراضي الفلسطينية

وأوضح أن خطورة ما تفعله إسرائيل هي أنها ترتكب جرائم على مرأى ومسمع من العالم، بما فيها اقتحام مقر وكالة الغوث الدولية اليوم في قلنديا، وإغلاقه والسيطرة عليه، ورفع العلم الإسرائيلي وطرد الموظفين، في تكريس لحظر عمل وكالة الغوث الدولية في الأراضي الفلسطينية، في تحدٍّ سافر لقرارات محكمة العدل الدولية، ولميثاق الأمم المتحدة، وللحصانات الممنوحة لوكالات الأمم المتحدة.