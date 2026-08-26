قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة على الطرق غدا وأمطار خفيفة نهاية الأسبوع.. والحرارة لا تزال مرتفعة
السيسي يوجه بضبط فواتير الكهرباء.. كيف تقلل استهلاكك 50%؟
واشنطن تصعد ضد فلسطين أكشن.. عقوبات أمريكية تطول الحركة بعد حظرها في بريطانيا
الطاقة الإيرانية: طهران لا تزال في حالة حرب ولم يتم تأمين مواقعها النووية للتفتيش
رئيس محكمة استئناف القاهرة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف
هل تجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم
النائب أشرف مرزوق: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن حقوق المواطن خط أحمر
موعد ظهور إمام عاشور مع الأهلي.. شوبير يكشف قرار مفاجئ من عموتة
الممثل السامي للسلام في غزة يستعرض أمام مجلس الأمن تطورات الأوضاع الإنسانية
مندوب أمريكا بمجلس الأمن: سنحكم على حماس بأفعالها.. والمجتمع الدولي مطالب بمواصلة الضغط عليها
«استمرار ارتفاع الحرارة».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة
سفير مصر الأسبق بالأمم المتحدة: قدرة ترامب على التحكم في أسعار النفط أصبحت محدودة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصطفى البنا: كلمة الرئيس السيسي رسالة قوة.. والوعي أهم الأسلحة في مواجهة الشائعات

النائب مصطفى البنا
النائب مصطفى البنا
حسن رضوان

أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن الرسائل الحاسمة والقوية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف بمقر القيادة الاستراتيجية، رسمت خطوطًا عريضة لمرحلة جديدة من الانضباط والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن.

وأوضح "البنا" أن كلمة الرئيس تؤكد الثقة والاعتزاز بالقوات المسلحة المصرية وجاهزيتها العالية لحماية مقدرات مصر، مشددًا على أن قوة الدولة واستقرارها ينبعان من التلاحم الصلب بين القيادة والجيش والشعب في مواجهة مختلف التحديات.

مراجعة عقود المطورين العقاريين


وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوجيهات الرئاسية الصارمة بمراجعة عقود المطورين العقاريين، والتصدي للتقديرات الجزافية لتقرير الكهرباء، ضبط الأسواق وملاحقة المستغلين، تعكس انحيازًا كاملاً وحقيقيًا من الرئيس للشارع المصري.

وأضاف مصطفى البنا أن تأكيد الرئيس على الحسم وعدم المجاملة مع أي مقصر أو فاسد يبعث بطمأنينة واسعة للمواطنين، ويؤكد أن الدولة تسهر على رعاية حقوقهم وتذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية بروح من الشفافية والمسئولية.

وشدد "البنا" على أن الوعي المستنير للشعب المصري هو الحصن الأصيل للوطن ضد الشائعات ومحاولات إرباك الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المناوئ.

ولفت إلى أن استدعاء القيم النبوية العظيمة في إتقان العمل وتحري الصدق يمثل القوة للحكومة والشعب لاستكمال مسيرة الإصلاح الشامل، مشيدًا بقرار الرئيس تنظيم مؤتمر موسع في أكتوبر القادم لمكاشفة المواطنين بحقيقة الإنجازات والتحديات وتوضيح الأمور بكل صدق وأمانة.

مصطفى البنا الرئيس السيسي الأسلحة الشائعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

محمد صلاح

بسبب صلاح.. أهداف ملغاة تحقق مشاهدات ضخمة في تركيا

عمر مرموش

بسبب عمر مرموش.. توتنهام يسابق الزمن قبل مواجهة تشارلتون في كأس الرابطة

محمد صلاح

بعد انضمام محمد صلاح.. طفرة قياسية في مبيعات قمصان وتذاكر طرابزون سبور

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جريء

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ساندويتش من بواقي الفراخ.. أفكار سريعة واقتصادية

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

علاج تضخم البروستاتا بالأكل.. أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحتها

علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد