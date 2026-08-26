مصطفى البنا: كلمة الرئيس السيسي رسالة قوة.. والوعي أهم الأسلحة في مواجهة الشائعات

أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن الرسائل الحاسمة والقوية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف بمقر القيادة الاستراتيجية، رسمت خطوطًا عريضة لمرحلة جديدة من الانضباط والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن.

وأوضح "البنا" أن كلمة الرئيس تؤكد الثقة والاعتزاز بالقوات المسلحة المصرية وجاهزيتها العالية لحماية مقدرات مصر، مشددًا على أن قوة الدولة واستقرارها ينبعان من التلاحم الصلب بين القيادة والجيش والشعب في مواجهة مختلف التحديات.

مراجعة عقود المطورين العقاريين



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوجيهات الرئاسية الصارمة بمراجعة عقود المطورين العقاريين، والتصدي للتقديرات الجزافية لتقرير الكهرباء، ضبط الأسواق وملاحقة المستغلين، تعكس انحيازًا كاملاً وحقيقيًا من الرئيس للشارع المصري.

وأضاف مصطفى البنا أن تأكيد الرئيس على الحسم وعدم المجاملة مع أي مقصر أو فاسد يبعث بطمأنينة واسعة للمواطنين، ويؤكد أن الدولة تسهر على رعاية حقوقهم وتذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية بروح من الشفافية والمسئولية.

وشدد "البنا" على أن الوعي المستنير للشعب المصري هو الحصن الأصيل للوطن ضد الشائعات ومحاولات إرباك الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المناوئ.

ولفت إلى أن استدعاء القيم النبوية العظيمة في إتقان العمل وتحري الصدق يمثل القوة للحكومة والشعب لاستكمال مسيرة الإصلاح الشامل، مشيدًا بقرار الرئيس تنظيم مؤتمر موسع في أكتوبر القادم لمكاشفة المواطنين بحقيقة الإنجازات والتحديات وتوضيح الأمور بكل صدق وأمانة.