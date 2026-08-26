برلماني: رسائل الرئيس السيسي في المولد النبوي تؤكد أن حماية حقوق المصريين أولوية

أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف حملت رسائل واضحة ومباشرة تؤكد أن المواطن المصري يظل محور اهتمام الدولة، وأن تحسين مستوى معيشته وحماية حقوقه ومواجهة أي ممارسات تمس مصالحه تمثل أولوية لا تقبل التهاون.

وقال توفيق، إن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاحتفالية لم تقتصر على الحديث عن القيم الدينية والأخلاقية التي أرساها الرسول الكريم، وإنما ترجمت هذه القيم إلى منهج عملي في إدارة شؤون الدولة، يقوم على احترام الإنسان، وإتقان العمل، وتحمل المسؤولية، ومواجهة أوجه القصور بكل حسم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس على المتابعة الميدانية وحل مشكلات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات، إلى جانب التشديد على حماية حقوقهم والتعامل بحسم مع أي تجاوزات، يعكس فلسفة واضحة عنوانها أن الدولة لا تكتفي بوضع الخطط، وإنما تتابع تنفيذها على الأرض وتقيس نتائجها بما يلمسه المواطن في حياته اليومية.

وأضاف توفيق، أن حديث الرئيس عن إتقان العمل وحسن الخلق والعلم والإنتاج يمثل رسالة مهمة لكل مؤسسات الدولة والمجتمع، لأن بناء الجمهورية الجديدة لا يرتبط فقط بالمشروعات الكبرى، وإنما يبدأ من تحسين الخدمات، وحماية حقوق المواطنين، وتوفير حياة كريمة، ومواجهة أي سلوكيات تضر بالمصلحة العامة.

وشدد توفيق، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن، مع استمرار الرقابة والمحاسبة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والاستماع إلى شكاوى المواطنين والتعامل معها باعتبارها مؤشراً حقيقياً على جودة الخدمات.

وأكد حازم توفيق، علي أن كلمة الرئيس السيسي في ذكرى المولد النبوي الشريف جاءت لتجدد التأكيد على أن احترام الإنسان وصون حقوقه وتحسين معيشته ليست مجرد شعارات، وإنما مسؤولية مشتركة تتطلب العمل الجاد والانضباط والشفافية، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويدعم مسيرة البناء والتنمية.