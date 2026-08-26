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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: مدير "سي آي إيه" لم يلتقِ بوتين.. ومن السابق لأوانه تقييم نتائج الزيارة

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
أ ش أ

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم /الأربعاء/ أنه لم تجر اتصالات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه.) جون راتكليف خلال زيارته إلى روسيا، مشيرا إلى أن الاتصالات جرت عبر أجهزة المخابرات في البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - في تصريح صحفي - إن بوتين أُبلغ بنتائج الاجتماعات التي عقدتها أجهزة المخابرات الروسية مع راتكليف، مضيفا "يمكنني أن أؤكد لكم أنه لم تكن هناك لقاءات مع الرئيس الروسي. هذا كل ما يمكنني قوله في هذا الشأن". وفق وكالة (تاس).

ولم يحدد الكرملين القضايا التي تناولتها اتصالات راتكليف مع أجهزة المخابرات الروسية، بما في ذلك ما إذا كانت قد بحثت الحرب في أوكرانيا أو الوضع في إيران.

وقال بيسكوف "من السابق لأوانه تقييم تأثير هذه الاتصالات على جهود إخراج العلاقات بين موسكو وواشنطن من أزمتها الحالية".

وأشار إلى أن الاتصالات بين أجهزة المخابرات تمثل في حد ذاتها "تطورا إيجابيا وعملية إيجابية"، مشيرا إلى أن مثل هذه الاتصالات تستمر أحيانا حتى خلال أصعب فترات العلاقات الثنائية.

وقال بيسكوف إنه لا توجد حاليا اتصالات جديدة مخطط لها بين موسكو وواشنطن عبر الكرملين.

الرئاسة الروسية الكرملين بوتين سيآيأيه روسيا

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