فرج عامر يشعل أجواء الدوري: موسم ساخن جدًا.. ومفاجآت كروية كثيرة ومثيرة

تحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن توقعاته للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدا أن المنافسة ستكون قوية ومثيرة، مع إمكانية ظهور العديد من المفاجآت الكروية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الدوري المصري حيكون ساخن جدا هذا الموسم واتوقع مفاجآت كروية كثيرة ومثيرة».

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل المركز الثاني، في حين يظل البنك الأهلي في المركز قبل الأخير بلا رصيد من النقاط.