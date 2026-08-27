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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن فقدان 9 من رعاياها في فيضانات نيبال

كوريا الجنوبية تعلن فقدان 9 من رعاياها في فيضانات نيبال
كوريا الجنوبية تعلن فقدان 9 من رعاياها في فيضانات نيبال
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية فقدان تسعة موظفين كوريين جنوبيين عقب الفيضانات التي اجتاحت نيبال، وتسببت في مقتل 165 شخصا.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الخميس/ - أن الموظفين المفقودين يعملون لدى شركة كوريا الجنوبية الشرقية للطاقة وشركة دوسان للطاقة، وكانوا يشاركون في بناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة راسوا.

من جانبه، أمر رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونج، الحكومة ببذل قصارى جهدها لإنقاذ الكوريين الجنوبيين المفقودين في نيبال.

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.

وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية الفيضانات التي اجتاحت نيبال هيئة الإذاعة الكورية كيه بي إس

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