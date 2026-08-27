الأحد المقبل .. بيت الشعر يناقش المسيرة النقدية والفكرية للدكتور عبد الحكيم راضي

ينظم بيت الشعر العربي ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الأحد المقبلً لقاء جديدًا ضمن فعاليات «حلقة القاهرة النقدية» الشهرية، لمناقشة المسيرة العلمية والنقدية للمفكر والناقد والأكاديمي الدكتور عبد الحكيم راضي.

يشارك في اللقاء كل من النقاد والأكاديميين أحمد يوسف علي، وأحمد تمّام، ومحمود عبد الغفار غيضان، وهشام زغلول، ويديره الناقد أحمد حسن عوض، حيث تتناول المناقشات تجربة الدكتور عبد الحكيم راضي وإسهاماته في مجالات النقد الأدبي والبلاغة وقراءة التراث العربي.

ويُعد الدكتور عبد الحكيم راضي أحد أبرز الباحثين في مجالي البلاغة والنقد الأدبي، ومن المهتمين بإعادة قراءة التراث البلاغي والنقدي العربي، والكشف عن أبعاده الفكرية وصلاته بقضايا اللغة والنقد والفلسفة. وهو أستاذ متفرغ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعضو بمجمع اللغة العربية بالقاهرة.

وقدم راضي عددًا من الدراسات والمؤلفات المهمة في هذا المجال، من بينها «النقد العربي: مداخل تاريخية»، و«نظرية اللغة في النقد العربي»، و«الأبعاد الكلامية والفلسفية في الفكر البلاغي والنقدي عند الجاحظ»، و«دراسات في النقد العربي: التاريخ، المصطلح، المنهج»، إلى جانب دراسات وبحوث أخرى تناولت النقد العربي والشعر العباسي وقراءة التراث والنظرية الأدبية.

وقال الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، إن «حلقة القاهرة النقدية» تمثل مساحة شهرية للحوار حول التجارب الفكرية والإبداعية المؤثرة، وتتيح إعادة قراءة منجز الرموز والمفكرين والنقاد، من خلال تعدد الرؤى وفتح النقاش أمام المتخصصين والمهتمين.

وتأتي الفعالية في إطار دور صندوق التنمية الثقافية في دعم الحوار النقدي والمعرفي، وتقديم برامج ثقافية متنوعة بمراكزه الإبداعية، بما يسهم في إتاحة المعرفة وتعزيز التواصل بين المبدعين والنقاد والجمهور.