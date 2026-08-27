محافظ الإسكندرية يوجه بدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية بدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، لزيادة دخل الأسر وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الإسكندرية، نظمت وحدة تكافؤ الفرص بحي أول المنتزه معرضها الشهري "كوني منتجة" بديوان عام الحي، لعرض وتسويق منتجات المرأة المعيلة، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وتمكين المرأة وتنمية قدراتها، وتوفير فرص ومساحات عرض مجانية لمنتجات المرأة المعيلة، بما يسهم في تسويق منتجاتها وفتح آفاق جديدة للتوسع في مشروعاتها.

كما استهدف المعرض، الذي ضم منتجات جلدية ويدوية وغذائية ومفروشات وإكسسوارات بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق، تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بالحي، من خلال توفير منتجات متنوعة بأسعار مناسبة، إلى جانب نشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة الفرصة لذوي الهمم للمشاركة وعرض منتجاتهم.

وفي سياق متصل، نظم حي أول المنتزه قافلة طبية وتوعوية متكاملة بجمعية منصة السيوف بدائرة الحي، بالتنسيق مع مديرية الصحة، لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي المنطقة.

وتضمنت القافلة تقديم خدمات الكشف الطبي في عدد من التخصصات، شملت الباطنة، والأطفال، والجلدية، وصحة المرأة، وتنظيم الأسرة، والنساء والتوليد ومتابعة الحمل، إلى جانب متابعة حالات السكر والضغط والاعتلال الكلوي، مع صرف العلاج بالمجان للحالات المستحقة.

وشهدت فعاليات القافلة تنظيم عدد من الندوات التوعوية تناولت ترشيد استهلاك المياه، ومخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية، والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن الأورام وطرق الوقاية منها.

وتأتي القافلة في إطار الحرص على تعزيز الجهود الصحية والمجتمعية، والوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى مختلف المناطق، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.