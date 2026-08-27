رئيس وزراء نيوزيلندا يعرب عن خالص تعازيه لأسر ضحايا فيضانات نيبال

أعرب رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الفيضانات التي اجتاحت نيبال وإقليم التبت، وأودت بحياة 165 شخصا.

وذكر راديو نيوزيلندا اليوم /الخميس/ - أن لوكسون وصف الصور الواردة من نيبال والصين بأنها "مفجعة"، وأكد - في منشور على منصة "إكس" - إن نيوزيلندا على تواصل مع السلطات النيبالية للتأكد من سلامة رعاياها المتواجدين هناك.

بدوره، أعرب وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، عن قلق بلاده البالغ إزاء الوضع في نيبال، معربا عن تعازيه للشعب النيبالي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت بشكل مفاجئ مناطق حدودية بين نيبال والتبت في الصين.