رئيس وزراء سنغافورة يعرب عن تعازيه في ضحايا فيضانات نيبال

أعرب رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونج، عن تعازيه في ضحايا الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية.

وقال وونج - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ونقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا"ـ اليوم /الخميس/ - "أشعر بحزن شديد للخسائر في الأرواح والدمار، وأتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا، وإلى جميع المتضررين من هذه المأساة".

وأوضح وونج أن وزارة الخارجية على اتصال وثيق بالسلطات النيبالية والصينية لتقديم المساعدة القنصلية للمواطنين السنغافوريين المتضررين.

وتابع قائلا "قلوبنا مع شعبي نيبال والصين في هذا الوقت العصيب، ومع السلطات وفرق الإنقاذ التي تعمل بلا كلل في جهود الإنقاذ والإغاثة".

وتسببت الفيضانات، التي اجتاحت بشكل مفاجئ مناطق حدودية بين نيبال والتبت في الصين، في مصرع ما لا يقل عن 165 شخصا، بينما لا يزال مئات آخرون في عداد المفقودين.