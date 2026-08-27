حملات رقابية على أسواق سفاجا.. 12 محضرًا وإيقاف منشأتين وإعدام منتجات منتهية الصلاحية

واصلت لجنة المرور والرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة سفاجا حملاتها التفتيشية المكثفة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والتراخيص المنظمة للأنشطة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا، بينها 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 محاضر جنح صحية، منها 4 محاضر طبقًا للقرار رقم 97 لسنة 1967، و5 محاضر طبقًا للقرار رقم 96 لسنة 1967.

كما أوصت اللجنة بـإيقاف تشغيل منشأتين، إحداهما لعدم وجود ترخيص، والأخرى لوجود خطر داهم على الصحة العامة، إلى جانب إعدام عدد من المنتجات الغذائية بعد التأكد من انتهاء صلاحيتها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشملت أعمال التفتيش عددًا من السوبر ماركت ومخازن البيع بالجملة والمطاعم بمناطق تقسيم الشروق، وتقسيم العاشر من رمضان، وتقسيم التليفزيون، ومنطقة الشارع الخلفي لمجلس المدينة.

وتابعت اللجنة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، والتراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة، وصلاحية المنتجات المعروضة، فضلًا عن أساليب حفظ وتداول الأغذية.

وشارك في الحملة ممثلون عن مركز الإصدار، وقسم البيئة، والأمن، والتنمية المحلية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالبحر الأحمر، والإدارة الصحية، ومكتب التموين، والطب البيطري، ومكتب العمل، والإدارة الزراعية بسفاجا، تحت إشراف قسم التعاون والإنتاج بالوحدة المحلية.

وأكد اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بمختلف أسواق ومنشآت المدينة، بهدف ضبط الأسواق، والتعامل الحاسم مع المخالفات، والارتقاء بمستوى الخدمات، وضمان سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.