اليابان تعلن فقدان 5 من رعاياها عقب فيضانات نيبال

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، فقدان خمسة مواطنين يابانيين عقب الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية.

وقالت ساناي - في منشور على منصة "إكس" نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الخميس/ - "لم تتمكن السفارة اليابانية في نيبال من التواصل مع هؤلاء المواطنين الخمسة رغم محاولات الاتصال بهم"، مشيرة إلى أن السفارة طلبت من السلطات المحلية المساعدة في البحث عنهم.

وقد تسببت الفيضانات، التي اجتاحت بشكل مفاجئ مناطق حدودية بين نيبال والتبت في الصين، في مصرع ما لا يقل عن 177 شخصا، بينما لا يزال مئات آخرون في عداد المفقودين.