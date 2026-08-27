وزير الداخلية يستقبل رئيس جامعة نايف لمناقشة سبل تبادل الخبرات

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والوفد المرافق له، خلال زيارتهم الحالية للبلاد.

وقد تناول اللقاء مناقشة دعم آليات التنسيق بين وزارة الداخلية المصرية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وتبادل الخبرات، بما يسهم فى دعم القدرات الأمنية ومواجهة التحديات المستجدة.

وأشاد الدكتور عبد المجيد البنيان عن تقديره للدور المتميز الذى تقوم به وزارة الداخلية المصرية فى دعم مسيرة العمل الأمنى العربى، مؤكداً حرص الجامعة على توسيع آفاق الشراكة مع الوزارة وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد وزير الداخلية أهمية مواصلة التنسيق مع جامعة نايف بما يعزز التعاون الأمنى ويحقق الاستفادة المتبادلة من الخبرات العلمية لصقل مهارات العاملين بالأجهزة الأمنية، خاصة فى ظل التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.





