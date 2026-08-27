تسببت في نزيف بالمخ.. إصابة صيدلي صدمته دراجة نارية بحدائق الأهرام

أصيب صيدلي بإصابات بالغة، من بينها نزيف بالمخ، بعدما صدمته دراجة نارية كانت تسير عكس الاتجاه أمام البوابة الأولى بمنطقة حدائق الأهرام، فيما فر قائد الدراجة من موقع الحادث عقب وقوعه.

تفاصيل حادث الدهس

وتلقى المصاب، ويدعى ع أ الإسعافات الأولية، ونُقل إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، حيث يخضع للفحوصات الطبية والرعاية اللازمة، في ظل إصابته بعدة إصابات متفرقة، بينها إصابة بالرأس ونزيف بالمخ.

سير عكس الإتجاه

وبحسب تفاصيل الواقعة، اصطدمت الدراجة النارية بالصيدلي أثناء سيرها عكس الاتجاه أمام البوابة الأولى بحدائق الأهرام، ما أدى إلى إصابته، قبل أن يترك قائدها مكان الحادث ويفر هاربًا.

وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 29004 جنح الهرم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية قائد الدراجة النارية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.