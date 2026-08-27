وزيرة الخارجية الفلسطينية تبحث مع وزراء خارجية قطر والجزائر وماليزيا تطورات الأوضاع

بحثت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، في مدينة جدة، مع وزراء خارجية قطر والجزائر وماليزيا، وذلك على هامش اجتماع الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تطورات الأوضاع في فلسطين.

وحذرت شاهين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الخميس/ - من تصعيد المستوطنين لهجماتهم الإرهابية في الضفة الغربية، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لحياة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس، ووجوده على أرضه.

وأكدت أن هدف القيادة والحكومة الفلسطينية يتمثل في تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه ووطنه وإفشال مخططات التهجير، مشددة على ضرورة اتخاذ الدول العربية والإسلامية خطوات وإجراءات عملية لحماية ودعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقيق مصالحه العليا وحقوقه غير القابلة للتصرف.