باكستان: مقتل 11 مسلحا في عمليات استخباراتية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان

أعلنت قوات الأمن الباكستانية مقتل 11 مسلحا خلال سلسلة من العمليات الأمنية والاستخباراتية المنفصلة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان.

وذكر راديو باكستان اليوم /الخميس/ أن اثنين من المسلحين لقيا مصرعهما خلال عملية استخباراتية نفذتها قوات الأمن في مدينة بانو، فيما تم مصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهما، كما لقى خمسة مسلحين مصرعهم في منطقة لادها بجنوب وزيرستان خلال اشتباكات مع قوات الأمن، بينما لقى أربعة أخرين مصرعهم في منطقة ساسول برصاص قوات الأمن.

من جانبه.. أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء شهباز شريف، ببسالة قوات الأمن في التصدي للمسلحين.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".