برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد انحياز الدولة للمواطن وحماية حقوقه

أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، والتعامل الحاسم مع أي أوجه قصور أو مخالفات تمس مصالحهم.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال جعفر في تصريح له اليوم إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت شاملة ومباشرة، ولامست عدداً من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، وفي مقدمتها ضبط الأسواق، وفواتير الكهرباء، والمشروعات العقارية، والنقل والطرق، والانضباط المروري، وتحسين الخدمات الحكومية، بما يؤكد أن المواطن يمثل محوراً أساسياً في سياسات الدولة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، يحمل دلالة مهمة على تعزيز الشفافية وحق المواطن في معرفة حجم المشروعات التي تم تنفيذها، وحجم الإنفاق والنتائج التي تحققت على أرض الواقع.

مراجعة العقود المبرمة بين المواطنين والمطورين العقاريين

وأوضح حسن جعفر أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مراجعة العقود المبرمة بين المواطنين والمطورين العقاريين، ومحاسبة من يتأخر في تنفيذ التزاماته، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين أو التلاعب بأموالهم، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة لتسليم الوحدات وإنجاز أعمال البنية الأساسية والمرافق في المواعيد المحددة.

وأشار النائب إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الكهرباء بالطاقة المتجددة بالإشراف المباشر على ملف فواتير الكهرباء، والتصدي للتقديرات الجزافية، مع بحث سبل تيسير سداد المتأخرات، يعكس استجابة مباشرة لمطالب المواطنين، ويؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومراعاة الظروف المعيشية للأسر.

وأكد النائب أن توجيه الرئيس للحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة استمرار ضبط الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية يمثل خطوة مهمة لمواجهة ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز على مستوى الجمهورية من شأنه زيادة إتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتعزيز المنافسة في الأسواق.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية توجيهات الرئيس الخاصة بملف النقل والطرق، وكذلك تكليف وزارة الداخلية بتنفيذ حملات مرورية متواصلة للحد من المخالفات والحوادث، مؤكداً أن تطوير البنية الأساسية لا يكتمل دون رفع مستوى الانضباط المروري والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف النائب أن توجيه الرئيس للمحافظين ووزارة التنمية المحلية بضرورة النزول إلى الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى الشكاوى وحل المشكلات، يؤكد أهمية الإدارة الميدانية وسرعة الاستجابة للمواطنين، بعيداً عن الاكتفاء بالتقارير المكتبية.

واختتم النائب حسن جعفر حديثه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل دلالات سياسية واجتماعية مهمة، أبرزها أن الدولة تواصل العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وحماية حقوقهم، ورفع كفاءة الخدمات، مع التأكيد على أن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى تكامل جهود الحكومة والبرلمان والمجتمع ومشاركة المواطنين بوعي ومسؤولية.