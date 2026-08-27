سيد عبد الجليل ينهي أزمة مدرسة ابتدائية.. فتح فصول جديدة لتخفيف الكثافات

نجح النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، في التحرك لإنهاء أزمة الكثافات الطلابية بمدرسة الواصفية الابتدائية، من خلال فتح فصول جديدة تستوعب أعدادًا إضافية من الطلاب، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية ودعم انتظام العملية الدراسية.

وجاء تحرك النائب عقب تلقيه شكوى جماعية من عدد من أهالي الواصفية، طالبوا خلالها بالتدخل العاجل لحل أزمة ارتفاع أعداد الطلاب داخل الفصول، مؤكدين أن الكثافات المرتفعة تؤثر على مستوى التحصيل الدراسي وقدرة الطلاب والمعلمين على تحقيق الاستفادة الكاملة من العملية التعليمية.

وبادر النائب سيد عبد الجليل بالتواصل مع الجهات التعليمية المختصة، ومتابعة تفاصيل الأزمة والعمل على توفير حلول عملية وسريعة، حيث أسفر التحرك عن الاستجابة لمطلب الأهالي وفتح فصول جديدة بالمدرسة، بما يساهم في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب وتخفيف الضغط على الفصول القائمة.

وأكد النائب أن التعليم يأتي في مقدمة الأولويات، باعتباره أساس بناء الإنسان وصناعة مستقبل الأجيال الجديدة، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ولاقت الاستجابة السريعة لمطلب أهالي الواصفية ترحيبًا واسعًا، حيث وجه الأهالي الشكر للنائب سيد عبد الجليل على سرعة التحرك والتواصل معهم، مؤكدين أن فتح الفصول الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الكثافات وتحسين مستوى الخدمة التعليمية داخل المدرسة.

ويأتي هذا التحرك في إطار استمرار النائب سيد عبد الجليل في متابعة مطالب وشكاوى المواطنين، والتنسيق مع الجهات التنفيذية للوصول إلى حلول واقعية وسريعة للقضايا الخدمية التي تمس حياة الأهالي، بما يعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء قرية الواصفية.

وكان النائب قد سبق أن تحرك في ملفات خدمية أخرى استجابة لشكاوى أهالي الواصفية، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين حتى الوصول إلى حلول ملموسة لمشكلاتهم.