قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتشال جثمان شاب بعد غرقه بشاطئ النخيل في العجمي بالإسكندرية
محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للنقل الجماعي لربط المحافظة بالقاهرة الكبرى
أحمد عبد الوهاب يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليا خليل برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟
بسلاح أبيض.. نقاش يطعن زوجته عدة مرات بمنيا القمح
خالد الجندي: لهذا السبب اسم النبي مقرون باسم الله في كل شعائرنا
وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات
استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم
بعد التجديد حتى 2030.. كم يحصل مروان عطية سنويًا من الأهلي؟
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح.. ولا محادثات جارية مع إيران
ليلة زفاف لم تكتمل … وفاة عريس داخل قاعة أفراح في سوهاج
بشرى للشباب.. وحدات سكنية للإيجار تبدأ من 1500 جنيه.. وطرح جديد في أكتوبر
عبد اللطيف المر يحذر من البيض النيء واللبن غير المبستر للوقاية من السالمونيلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سيد عبد الجليل ينهي أزمة مدرسة ابتدائية.. فتح فصول جديدة لتخفيف الكثافات

النائب سيد عبد الجليل
النائب سيد عبد الجليل
الإسماعيلية انجي هيبة

نجح النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، في التحرك لإنهاء أزمة الكثافات الطلابية بمدرسة الواصفية الابتدائية، من خلال فتح فصول جديدة تستوعب أعدادًا إضافية من الطلاب، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية ودعم انتظام العملية الدراسية.

وجاء تحرك النائب عقب تلقيه شكوى جماعية من عدد من أهالي الواصفية، طالبوا خلالها بالتدخل العاجل لحل أزمة ارتفاع أعداد الطلاب داخل الفصول، مؤكدين أن الكثافات المرتفعة تؤثر على مستوى التحصيل الدراسي وقدرة الطلاب والمعلمين على تحقيق الاستفادة الكاملة من العملية التعليمية.

وبادر النائب سيد عبد الجليل بالتواصل مع الجهات التعليمية المختصة، ومتابعة تفاصيل الأزمة والعمل على توفير حلول عملية وسريعة، حيث أسفر التحرك عن الاستجابة لمطلب الأهالي وفتح فصول جديدة بالمدرسة، بما يساهم في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب وتخفيف الضغط على الفصول القائمة.

وأكد النائب أن التعليم يأتي في مقدمة الأولويات، باعتباره أساس بناء الإنسان وصناعة مستقبل الأجيال الجديدة، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ولاقت الاستجابة السريعة لمطلب أهالي الواصفية ترحيبًا واسعًا، حيث وجه الأهالي الشكر للنائب سيد عبد الجليل على سرعة التحرك والتواصل معهم، مؤكدين أن فتح الفصول الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الكثافات وتحسين مستوى الخدمة التعليمية داخل المدرسة.

ويأتي هذا التحرك في إطار استمرار النائب سيد عبد الجليل في متابعة مطالب وشكاوى المواطنين، والتنسيق مع الجهات التنفيذية للوصول إلى حلول واقعية وسريعة للقضايا الخدمية التي تمس حياة الأهالي، بما يعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء قرية الواصفية.

وكان النائب قد سبق أن تحرك في ملفات خدمية أخرى استجابة لشكاوى أهالي الواصفية، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين حتى الوصول إلى حلول ملموسة لمشكلاتهم.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

البرق يضرب برج مكة

مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

ترشيحاتنا

مودرن سبورت

تشكيل مودرن سبورت لمواجهة غزل المحلة بالدوري

الشيبي

محمد الشيبي يحصد جائزة أفضل لاعب في مصر

زيزو

خطاب رسمي من اتحاد الكرة للزمالك بشأن زيزو

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد