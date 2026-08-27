إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينًا عامًا جديدًا لمنظمة التعاون الإسلامي

انتخبت منظمة التعاون الإسلامي، الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمينًا عامًا جديدًا للمنظمة خلفًا لحسين إبراهيم طه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بجدة.

ويعتبر إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أبرز الدبلوماسيين الدوليين حيث سبق وأن شغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى عدة مناطق في العالم تشهد توترات قوية.

كما ساهم الأمين العام الجديد في حل أزمات دولية في إطار مساره الدبلوماسي داخل منظمة الأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى الدور الهام الذي لعبه خلال السنوات التي قضاها وزيرًا للشؤون الخارجية من خلال الحضور القوي لموريتانيا في المحافل الدولية، وكذلك تمهين قطاع الدبلوماسية الموريتانية وتحسين ظروف الدبلوماسيين والرفع من مستواهم المعرفي.