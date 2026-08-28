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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن عبد العزيز: مودرن سبورت يسعى لبناء فريق للمستقبل

أيمن عبدالعزيز مدرب مودرن
أيمن عبدالعزيز مدرب مودرن
ميرنا محمود

أشاد أيمن عبد العزيز، مدرب عام فريق أيمن عبدالعزيز مدرب مودرن سبورت، بالفوز الذي حققه الفريق أمام غزل المحلة في منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكداً أن هدف الجهاز الفني في المرحلة الحالية هو تجميع أكبر عدد ممكن من النقاط.

وقال عبد العزيز، في تصريحات  للإعلامي أمير هشام عبر برنامج "مودرن سبورتس" على قناة "مودرن MTI": "أتوجه بالتهنئة لمنظومة مودرن سبورت بالكامل، وعلى رأسها الدكتور وليد دعبس رئيس النادي، بعد الانتصار المهم اليوم على غزل المحلة".

وتابع: "نعمل على الوصول لأعلى معدل بدني وفني (فورمة) بعد 5 مباريات، وهناك تطور واضح في المستوى خاصة مع وجود عناصر شبابة قادمة من دوري المحترفين والدرجة الثانية".

وأثنى مدرب مودرن سبورت على الدور الذي يقدمه المدير الفني المغربي محمد أمين بنهاشم، قائلاً: "بنهاشم يقود الفريق بشخصية قوية ورؤية فنية مميزة، ويقوم بعمل رائع برفقة باقي أعضاء الجهاز الفني. اختيار إدارة النادي برئاسة وليد دعبس له كان موفقاً للغاية، لا سيما في ظل التنسيق المستمر بين الإدارة والمدير الفني لبناء فريق للمستقبل يعتمد على عناصر شبابية من مواليد 2005 أو أقل".

وأضاف: "وصلنا لمرحلة أصبحت فيها مستويات معظم اللاعبين المصريين متشابهة، والفارق الوحيد يصنعه اللاعب الملتزم أو المدير الفني القادر على التطور. تعاقدنا مع عناصر مميزة، ومع مرور الوقت وتطبيق الأفكار ومشاركة باقي اللاعبين، سيكون المردود أفضل داخل المستطيل الأخضر، وهو ما ظهر في إدارة بنهاشم الذكية للمباريات والتغييرات في الجولتين الأولى والثانية".

وفي سياق آخر، كشف أيمن عبد العزيز عن حالة مهاجم الفريق الشاب زاهي عبد النبي (مواليد 2005)، موضحاً أن اللاعب يخضع حالياً لمرحلة التأهيل بعد إصابته في العضلة الخلفية، ومن المنتظر مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة.

أيمن عبد العزيز مدرب عام فريق مودرن مودرن سبورت الدوري المصري الممتاز

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