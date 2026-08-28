قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال أسبوع
طالبة عين شمس تحصد المركز الأول عالميًا في المسابقة الدولية لجسر اللغة الصينية
مش عايزة تديهم فلوس.. القبض على شخصين تعديا على والدتهما بالضرب بالسيدة زينب
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتحذر من أمواج 4 أمتار وشبورة كثيفة
من عائلة واحدة.. 4 شهداء فلسطينيين وإصابة آخر في غارات وإطلاق نار إسرائيلي بغزة
ربنا نجاهم من الموت ..إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "القاهرة - طنطا" إثر السرعة الزائدة..صور
هيئة إدارة الكوارث في نيبال: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات إلى 538 شخصا
الداخلية تنفي وجود إضرابات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
إنجاز غير مسبوق.. روبوتات بشرية تحصد 46 ميدالية بينها 18 ذهبية | فيديو
الأزهر ومفتي الجمهورية يعزيان الجزائر في ضحايا حرائق الغابات ويدعوان لرفع البلاء عن شعبها الشقيق
شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.. بث مباشر
تساؤلات برلمانية حول آليات تنفيذ المحافظين لتكليفات الرئيس بالنزول للشارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

دولي تخرج من قلب الأطلسي.. عاصفة جديدة وتحذيرات من الفيضانات

عاصفة
عاصفة
أمينة الدسوقي

في الوقت الذي بدا فيه موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي أكثر هدوءًا من المعتاد، ظهرت في الأفق مفاجأة جديدة تحمل اسم «دولي»، بعدما تشكلت العاصفة الاستوائية الرابعة لهذا الموسم، وسط ترقب لما قد تحمله الأيام المقبلة لسكان جزر الكاريبي.

العاصفة التي وُلدت بعيدًا في عرض المحيط الأطلسي، لا تبدو في طريقها حاليًا إلى التحول إلى إعصار قوي، إلا أن الأمطار الغزيرة المصاحبة لها قد تفتح الباب أمام خطر آخر لا يقل أهمية الفيضانات المفاجئة.

«دولي» تظهر في قلب الأطلسي

أعلن المركز الوطني للأعاصير تشكّل العاصفة الاستوائية «دولي»، بينما كانت لا تزال على مسافة بعيدة من اليابسة، وسط المحيط الأطلسي.

وبلغت سرعة الرياح القصوى المصاحبة لها نحو 40 ميلًا في الساعة، وهي سرعة تتجاوز الحد الأدنى المطلوب لتصنيف نظام جوي على أنه عاصفة استوائية.

وفي لحظة تشكلها، كانت «دولي» تبعد نحو 1555 ميلًا شرق جزر ليوارد، لكنها كانت تتحرك بسرعة في اتجاه تلك الجزر، ما جعل أنظار خبراء الأرصاد تتجه مبكرًا إلى مسارها المتوقع خلال الأيام التالية.

لا خطر كبير من اشتداد قوتها لكن الأمطار تثير القلق

ورغم ظهور العاصفة على خريطة الأطلسي، لا تشير التوقعات الأولية إلى تحول «دولي» سريعًا إلى عاصفة شديدة القوة.

فبحسب المركز الوطني للأعاصير، لم يكن متوقعًا حدوث تغير كبير في قوة العاصفة خلال أول 48 ساعة من تشكّلها، فيما ترجح التوقعات أن تبدأ قوتها في التراجع تدريجيًا مع اقترابها من منطقة الكاريبي.

لكن ضعف العاصفة لا يعني بالضرورة اختفاء مخاطرها.

«دولي» قد تتحول إلى موجة استوائية قبل وصولها للكاريبي
تشير التوقعات إلى أن «دولي» قد تفقد خصائصها كعاصفة استوائية وتتحول إلى موجة استوائية قبل وصولها إلى جزر ليوارد، وهو السيناريو المرجح حدوثه بحلول يوم السبت.

ومع ذلك، فإن بقايا النظام الجوي قد تحمل معها كميات كبيرة من الأمطار، ما يرفع احتمالات حدوث فيضانات مفاجئة في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تمتد مخاطر الأمطار إلى أجزاء من جزر ليوارد خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تشمل احتمالات التأثير كلًا من جزر العذراء وبورتوريكو وجزيرة هيسبانيولا حتى يوم الاثنين.

وبذلك، قد لا تكون قوة الرياح هي الخطر الأبرز الذي تراقبه السلطات، بل المياه التي يمكن أن تتجمع سريعًا في المناطق المنخفضة والأماكن المعرضة للسيول.

رابع عاصفة تحمل اسمًا هذا الموسم

بدخول «دولي» إلى قائمة العواصف المسماة، يرتفع عدد العواصف التي تشكلت في المحيط الأطلسي خلال موسم 2026 إلى أربع عواصف، بعد «آرثر» و«بيرثا» و«كريستوبال».

ويأتي ظهور «دولي» في وقت اتسم فيه موسم الأعاصير الأطلسي حتى الآن بهدوء نسبي مقارنة بالمعدلات المعتادة.

ويمتد موسم الأعاصير رسميًا من يونيو حتى نهاية نوفمبر، وهي الفترة التي تظل خلالها مناطق واسعة من المحيط الأطلسي والكاريبي عرضة لتشكّل العواصف المدارية والأعاصير.

ظاهرة «النينيو» في الصورة

وكان خبراء الأرصاد قد توقعوا هذا الهدوء النسبي في موسم الأعاصير الحالي، في ظل تزايد تأثير ظاهرة «النينيو» في المحيط الهادئ، وهي ظاهرة مناخية يمكن أن تؤثر في أنماط الرياح والظروف الجوية المرتبطة بنشاط الأعاصير في الأطلسي.

لكن ظهور «دولي» يذكر بأن هدوء الموسم لا يعني غياب المخاطر، فالعواصف المدارية يمكن أن تتشكل وتتغير مساراتها وقوتها خلال فترة قصيرة.

وبينما تواصل «دولي» رحلتها عبر الأطلسي باتجاه الكاريبي، تبقى الأنظار معلقة بمسارها خلال الأيام المقبلة، خصوصًا في المناطق التي قد تستقبل أمطارًا غزيرة حتى بعد تراجع قوة العاصفة وتحولها إلى موجة استوائية.

موسم الأعاصير المحيط الأطلسي العاصفة الاستوائية الرابعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أحمد شريف

إعلامية: أحمد شريف يشعر بحالة من عدم الارتياح

الزمالك

على طريقة كهربا.. لماذا يؤجل الزمالك شكوى بيزيرا إلى الفيفا؟

ترشيحاتنا

إسلام حمص.. منتخب مصر صنع تاريخ جديد في دورة ألعاب البحر المتوسط

إسلام حمص.. منتخب مصر صنع تاريخ جديد في دورة ألعاب البحر المتوسط

ارشيفية

المنوفية: انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

حملات مكثفة وتحركات ميدانية بجميع أحياء بورسعيد وبورفؤاد: استعدادات لأولمبياد الشركات

حملات مكثفة وتحركات ميدانية بجميع أحياء بورسعيد وبورفؤاد: استعدادات لأولمبياد الشركات

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

المزيد