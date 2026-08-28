محافظ الإسكندرية: حملات لفرض الانضباط المروري في شارع خالد بن الوليد

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة لفرض الانضباط المروري واستكمال جهود التطوير الحضاري.

حملة مكثفة لضبط المخالفين

شنت إدارة مرور الإسكندرية حملة مكثفة لضبط المخالفين لتعليمات التواجد بالسيارات وخرق قرار إغلاق شارع خالد بن الوليد بنطاق حي المنتزه أول أمام حركة المركبات، بالتوازي مع استمرار مشروع تطوير الشارع وتحويله إلى ممشى سياحي وتجاري حضاري.

وأوضحت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم أن الأجهزة المرورية والتنفيذية رصدت عددًا من المخالفات لقرار إغلاق الشارع أمام سير السيارات، وعدم الالتزام بالتعليمات المنظمة لتواجد المركبات به؛ حيث تم التعامل معها بحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وسحب الرخص وتحرير المحاضر اللازمة، لمنع أي تكدسات ولضمان نجاح أعمال التطوير الجارية التي تستهدف إعادة الانضباط وخدمة المواطنين.

وأكد المهندس أيمن عطية أن إدارة المرور، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تواصل حملاتها المكثفة على مدار الساعة بجميع الشوارع والمحاور الرئيسية للتصدي لأي مخالفات مرورية، وفرض سيادة القانون، وتحقيق السيولة المرورية، مشددًا على أنه لا توجد أي استثناءات في تطبيق القواعد المنظمة لحركة الشارع السكندري حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك امتدادًا للجولات والمتابعات المكثفة التي يقودها محافظ الإسكندرية لاستعادة الانضباط بالشوارع الرئيسية والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتأكيدًا على أن الشارع أُغلق أمام حركة السيارات خصيصًا لإنهاء المظاهر العشوائية وتحويله إلى متنفس تجاري وسياحي آمن ومفتوح للمشاة، ولن يُسمح بأي تجاوزات أو مخالفات.