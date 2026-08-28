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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الإسكندرية تنفي هدم أو بيع مجمع الكليات النظرية بمنطقة الشاطبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

تنفى جامعة الإسكندرية جملةً وتفصيلاً ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من منشورات وصور مزعومة تتحدث عن هدم أو بيع مجمع الكليات النظرية بمنطقة الشاطبي، وتؤكد الجامعة أن هذه الأخبار والمعلومات عارية تماماً من الصحة، ولا توجد أي مخططات أو مشاريع من هذا القبيل على الإطلاق.

مباني جامعة الإسكندرية تعد إرثاً تاريخياً وحضارياً

وتؤكد الجامعة أن ما يتم ترويجه يتنافى تماماً مع استراتيجية جامعة الإسكندرية والتى تأتى اتساقا مع توجهات الدولة المصرية واستراتيجيتها في التطوير والتنمية، والتي ترتكز على رفع كفاءة المؤسسات التعليمية والحفاظ على أصولها التاريخية.
 

وأشارت إلى أن مباني جامعة الإسكندرية تعد إرثاً تاريخياً وحضارياً ملكاً للمحافظة وللشعب المصري؛ وتضع الجامعة حماية هذا التراث المعماري في صدارة أولوياتها، حيث تعمل على إعادة الرونق الجمالي لكافة المنشآت ذات الطابع المعماري الفريد، وتعتبر أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدتها كلية الهندسة مؤخراً نموذجاً حياً ومثالاً يُحتذى به لما يتم تطبيقه تباعاً في باقي مباني جامعة الإسكندرية.
ولفتت إلى إن المستهدف دائماً من أي عمليات تطوير هو إنشاء وتحديث المباني والمرافق لتصبح مباني ذكية متطورة تواكب أحدث الجامعات العالمية، بالتوازي الكامل مع الحفاظ الصارم على الإرث المعماري والتاريخي للجامعة دون المساومة عليه.

وتهيب جامعة الإسكندرية بجميع وسائل الإعلام ومواطني المحافظة ومنتسبي الجامعة عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة، واستقاء الأخبار فقط من المصادر والمنصات الرسمية الخاصة بالجامعة.

الإسكندرية جامعة الإسكندرية الكليات النظرية اخبار مغلوطة الشاطبي

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