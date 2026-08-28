استجابة لشكاوى الأهالي.. تموين الإسماعيلية يحرر محضرًا لمخبز خالف مواصفات الإنتاج

تحركت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، في استجابة فورية لشكاوى المواطنين؛ للتأكد من جودة الخبز المدعم والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة المستمرة للشارع ورصد المشكلات والعمل على حلها.

جاء التحرك؛ عقب رصد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف العميد حمدي هندي، معاون المحافظ للشبكة، لشكاوى قاطني قرية «نفيشة» التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، والتي أبدوا فيها تضررهم من سوء حالة رغيف الخبز بأحد المخابز البلدية بالقرية، حيث جرى التنسيق المباشر مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، تشكيل حملة تموينية؛ لتفقد المخبز المشكو في حقه ميدانيًا، حيث أسفر المرور عن تحرير محضر مخالفة لـ"عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات المقررة".

وشدد على مواصلة المتابعة الميدانية الدورية للمخبز لضمان التزامه بجودة الإنتاج والوزن المقرر.