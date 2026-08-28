تعليم الوادي الجديد تعلن الطوارئ استعدادًا لانطلاق العام الدراسي 2026/2027

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبرعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد عبد الرحمن محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، تكثيف المتابعات الميدانية المستمرة لجميع المدارس، للوقوف على مدى جاهزيتها واستيفاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب وانتظام العملية التعليمية.

وأشار مدير المديرية إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والتطوير ورفع كفاءة المباني التعليمية، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة العامة، والتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة وصلاحية المرافق والخدمات الأساسية.

كما وجه بالاهتمام بالمظهر الجمالي للمدارس من خلال زراعة الأشجار المثمرة والنخيل، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، بما يسهم في تقديم خدمة تعليمية متميزة.

وشدد على أهمية الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للمدارس وتوزيعها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراجعة الكثافات الطلابية والالتزام بالنسب المقررة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من العملية التعليمية.

وأوضح أن قيادات المديرية والإدارات التعليمية تواصل المتابعة الميدانية للمدارس بصورة مستمرة، مع التعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام الدراسة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير مناخ تعليمي متميز وآمن يحقق أفضل مستويات الأداء والتحصيل للطلاب.