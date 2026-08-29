ذهبوا بحثا عن سفينة غارقة في أعماق الخليج.. مركبة غاطسة تكشف مفاجأة تقلب الموازين

في أعماق مظلمة من خليج المكسيك، وعلى مسافة تتجاوز 1500 متر تحت سطح البحر، بدأ فريق من العلماء مهمة استكشافية بعدما التقطت أجهزة السونار إشارة بدت وكأنها تكشف عن حطام سفينة غارقة.

لكن عندما وصلت مركبة يتم التحكم فيها عن بُعد إلى الموقع، كانت المفاجأة مختلفة تمامًا عما توقعه الباحثون؛ فلم تكن هناك سفينة محطمة، ولا آثار لحطام ضخم، وإنما مجموعة من الغسالات المنزلية استقرت في قاع البحر داخل حاوية شحن مفقودة.

إشارة غامضة تقود العلماء إلى قاع البحر

تعود الواقعة إلى عام 2017، عندما أرسلت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية (NOAA) مركبة غاطسة يتم التحكم فيها عن بُعد لاستكشاف منطقة في خليج المكسيك.

كانت المهمة جزءًا من بعثة علمية استمرت 23 يومًا لدراسة البيئات البحرية في أعماق الخليج، قبل أن تقود بيانات السونار الفريق إلى هدف أثار فضول العلماء.

الإشارات بدت وكأنها تشير إلى وجود جسم كبير يشبه هيكل سفينة غارقة، إلى جواره ما بدا أنه حقل من الحطام.

وبمجرد وصول المركبة إلى الموقع، انكشف سر الجسم الغامض لم يكن حطام سفينة، بل حاوية شحن فقدت في البحر، واستقرت بداخلها مجموعة من الغسالات في قاع الخليج.

كيف انتهت الغسالات في هذا المكان؟

رغم أن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد السفينة التي فقدت الحاوية أو الظروف الدقيقة التي أدت إلى سقوطها، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا يشير إلى أنها كانت جزءًا من حمولة تجارية على متن إحدى سفن الشحن.

فالحاويات التي تحمل آلاف الأطنان من البضائع تواجه خطر السقوط في البحر، خصوصًا أثناء العواصف واضطراب الأمواج، وقد تهوي بعد ذلك إلى أعماق كبيرة، لتبقى هناك سنوات وربما عقودًا.

وأشار علماء NOAA إلى أن فقدان حاويات الشحن في البحر يمثل ظاهرة معروفة، وقد تتحول الحاويات الغارقة مع مرور الوقت إلى أسطح تستقر عليها الكائنات البحرية وتبدأ في استعمارها.

الغسالات تتحول إلى «مختبر» في قاع المحيط

المفارقة أن أهمية الاكتشاف لم تكن مرتبطة بالغسالات نفسها، وإنما بما حدث حولها بعد وصولها إلى قاع البحر.

فالهياكل التي استقرت في الأعماق بدأت تتحول إلى موطن لكائنات بحرية، وهو ما منح العلماء فرصة نادرة لدراسة كيفية استعمار الحياة البحرية للأسطح الجديدة في بيئة أعماق المحيط.

وقد تساعد مراقبة الكائنات التي تستقر على هذه الأجسام في معرفة المدة التي تحتاجها الكائنات البحرية الثابتة للعثور على الأسطح الجديدة والاستقرار والنمو فوقها.

وبذلك، تحول جسم من مخلفات النشاط البشري إلى فرصة علمية غير متوقعة لدراسة واحدة من أكثر البيئات غموضًا على كوكب الأرض.

ليست المرة الأولى «بط المطاط» سبق الغسالات

الغسالات لم تكن أول حمولة غريبة ينتهي بها المطاف في المحيط وتتحول لاحقًا إلى مادة مهمة للعلماء.

ففي عام 1992، فقدت إحدى سفن الشحن حاوية كانت تحمل نحو 28 ألف لعبة بلاستيكية للاستحمام، من بينها أعداد كبيرة من البط المطاطي، أثناء عبورها المحيط الهادئ.

وبدأت الألعاب في الظهور لاحقًا على شواطئ ألاسكا، قبل أن تصل بعض القطع إلى مناطق بعيدة، الأمر الذي منح الباحثين فرصة غير عادية لتتبع حركة التيارات البحرية وفهم الطرق التي يمكن أن تنتقل بها الأجسام عبر المحيطات.

من حطام مزعوم إلى قصة تكشف أثر الإنسان

ربما بدت الغسالات في قاع خليج المكسيك للوهلة الأولى مجرد اكتشاف طريف، لكن القصة تحمل دلالة أعمق بكثير.

فما بدأ بإشارة غامضة على شاشة السونار وانتهى بغسالات في قاع البحر، كشف في الوقت نفسه عن الطريقة التي يمكن أن تصل بها مخلفات النشاط البشري إلى أكثر البيئات البحرية عزلة.

وهكذا، تحولت رحلة العلماء بحثًا عن سفينة غارقة إلى اكتشاف غير متوقع، لكنه منحهم نافذة جديدة لفهم الحياة في الأعماق، وكشف أن حتى الأشياء التي يظن البشر أنها انتهت رحلتها قد تبدأ في قاع المحيط قصة أخرى تمامًا.