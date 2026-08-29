طارق مصطفى يحتفل بتتويج الفيصلي بالسوبر

حرص طارق مصطفى، المدير الفني للفيصلي، على تهنئة لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي، عقب التتويج ببطولة السوبر، مشيدًا بجهود جميع أفراد المنظومة والجماهير.

وكتب طارق مصطفى ، عبر حسابه على فيسبوك: "الحمدلله والشكرلله على فضلك وكرمك يارب مبروك للاعبين والجهاز الفنى والادراى والطبى وعمال المهمات وادارة النادى وجمهور الفيصلى الفوز ببطولة السوبر".

وجاء التعاقد مع طارق مصطفى في إطار خطة إدارة الفيصلي لإعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية، مستفيدة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المدرب المصري في الملاعب العربية.