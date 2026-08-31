قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منها القاهرة والجيزة .. اليوم إجراء قرعة الحج في 10 محافظات
ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الثالثة .. اليوم
10.2 مليون طن قمح تعزز الأمن الغذائي.. أخبار سارة للمواطنين
في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك
انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل يصيب 5 أشخاص بالأقصر
5.2 مليون حيازة تتحول إلى بيانات.. ماذا تفعل وزارة الزراعة بـ«كارت الفلاح الذكي»؟
هاني حتحوت: اجتماع بين أبو ريدة وعبد الفتاح للرد على بيان زد
انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني اليوم.. متى تُعلِن التعليم ظهور النتيجة؟
السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية
الخارجية الإيرانية: الرد على أمريكا مستمر وأي عدوان سيواجه بحسم
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية «إم كيو-9»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مخالفاتك توقف الترخيص.. 4 حالات حاسمة حددها قانون المشروعات

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
حسن رضوان

وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، ضوابط واضحة للحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات، بالتزامن مع تشديد العقوبات على من يحاول التحايل على القانون أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

ويستهدف القانون منح المشروعات فرصة لتوفيق أوضاعها وفق إطار قانوني منظم، مع وضع آليات رقابية وعقوبات رادعة تضمن عدم إساءة استخدام نظام الترخيص المؤقت أو الإضرار بالأمن والصحة والسلامة والبيئة.

مستندات مزورة.. الحبس والغرامة في انتظار المخالف

وشدد القانون العقوبة على من يتعمد التلاعب أو التزوير من خلال تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة بهدف الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروع.

وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بما يعكس تشدد المشرع في مواجهة محاولات التحايل على إجراءات الترخيص.

متى يتوقف الترخيص المؤقت؟

لم يقصر القانون وقف الترخيص المؤقت على جرائم التزوير أو تقديم المستندات غير الصحيحة، وإنما حدد حالات أخرى يجوز فيها اتخاذ هذا الإجراء.

ومن أبرزها ارتكاب مخالفة تتعارض مع شروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني المحدد لتوفيق الأوضاع، دون وجود مبرر مقبول لدى الجهاز المختص.

الخطر الجسيم يضع المشروع تحت طائلة الوقف

كما أجاز القانون وقف الترخيص المؤقت في حال ارتكاب مخالفة يترتب عليها ضرر جسيم، أو يكون من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وتعكس هذه الضوابط حرص القانون على ألا يتحول الترخيص المؤقت إلى وسيلة لتعليق الاشتراطات أو استمرار نشاط يمثل خطرًا على المواطنين أو البيئة.

الترخيص المؤقت ليس غطاءً للمخالفة

ويؤكد الإطار القانوني أن الحصول على ترخيص مؤقت لا يعني إعفاء المشروع من الالتزام بالاشتراطات، وإنما يمثل مسارًا قانونيًا لتوفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة لذلك.

وفي المقابل، يواجه المشروع الذي يخل بشروط الترخيص أو يرتكب مخالفات جسيمة إجراءات قد تصل إلى وقف الترخيص، فضلًا عن العقوبات الجنائية المقررة في حالات التزوير أو تقديم مستندات غير صحيحة.

رسالة القانون: توفيق الأوضاع بضوابط وليس بالمخالفة

ويجمع قانون تنمية المشروعات بين إتاحة فرصة لتوفيق أوضاع المشروعات من جهة، وفرض رقابة وعقوبات على المخالفين من جهة أخرى، بما يضمن استمرار الأنشطة الجادة داخل الإطار القانوني، ويحمي الاقتصاد والمواطنين من الممارسات التي قد تهدد الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، ضوابط واضحة للحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات، بالتزامن مع تشديد العقوبات على من يحاول التحايل على القانون أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

ويستهدف القانون منح المشروعات فرصة لتوفيق أوضاعها وفق إطار قانوني منظم، مع وضع آليات رقابية وعقوبات رادعة تضمن عدم إساءة استخدام نظام الترخيص المؤقت أو الإضرار بالأمن والصحة والسلامة والبيئة.

مستندات مزورة.. الحبس والغرامة في انتظار المخالف

وشدد القانون العقوبة على من يتعمد التلاعب أو التزوير من خلال تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة بهدف الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروع.

وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بما يعكس تشدد المشرع في مواجهة محاولات التحايل على إجراءات الترخيص.

متى يتوقف الترخيص المؤقت؟

لم يقصر القانون وقف الترخيص المؤقت على جرائم التزوير أو تقديم المستندات غير الصحيحة، وإنما حدد حالات أخرى يجوز فيها اتخاذ هذا الإجراء.

ومن أبرزها ارتكاب مخالفة تتعارض مع شروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني المحدد لتوفيق الأوضاع، دون وجود مبرر مقبول لدى الجهاز المختص.

الخطر الجسيم يضع المشروع تحت طائلة الوقف

كما أجاز القانون وقف الترخيص المؤقت في حال ارتكاب مخالفة يترتب عليها ضرر جسيم، أو يكون من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وتعكس هذه الضوابط حرص القانون على ألا يتحول الترخيص المؤقت إلى وسيلة لتعليق الاشتراطات أو استمرار نشاط يمثل خطرًا على المواطنين أو البيئة.

الترخيص المؤقت ليس غطاءً للمخالفة

ويؤكد الإطار القانوني أن الحصول على ترخيص مؤقت لا يعني إعفاء المشروع من الالتزام بالاشتراطات، وإنما يمثل مسارًا قانونيًا لتوفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة لذلك.

وفي المقابل، يواجه المشروع الذي يخل بشروط الترخيص أو يرتكب مخالفات جسيمة إجراءات قد تصل إلى وقف الترخيص، فضلًا عن العقوبات الجنائية المقررة في حالات التزوير أو تقديم مستندات غير صحيحة.

 

ويجمع قانون تنمية المشروعات بين إتاحة فرصة لتوفيق أوضاع المشروعات من جهة، وفرض رقابة وعقوبات على المخالفين من جهة أخرى، بما يضمن استمرار الأنشطة الجادة داخل الإطار القانوني، ويحمي الاقتصاد والمواطنين من الممارسات التي قد تهدد الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

المشروعات متناهية الصغر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

ترشيحاتنا

مبابي وبيلينجهام

مورينيو يعيد اختراع مبابي وبيلينجهام.. كيف تحوّل ثنائي ريال مدريد إلى سلاحه الأخطر؟

بنزيما

من بنزيما إلى مارتينيلي وواتكينز.. الهلال يبدأ ثورة هجومية بعد صدمة رحيل الفرنسي .. ايه الحكاية

دار الإفتاء المصرية

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: الصحابة احتلفوا بقدوم النبي إلى الدنيا.. ولا حرج في دخول الحائض إلى ملحق المسجد لعقد الزواج

بالصور

فستان جريء.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد