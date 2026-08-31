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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المتحف القبطي يحتفل بـ عيد وفاء النيل عبر ورشة تعليمية وفنية للأطفال

المتحف القبطي
المتحف القبطي
محمد الاسكندرانى

نظم المتحف القبطي ورشة تعليمية وفنية للأطفال احتفالاً بعيد وفاء النيل، تضمنت مجموعة من الأنشطة التفاعلية منها رحلة قطرة الماء والتعرف على مراحل دورة المياه في الطبيعة.
أوضحت إدارة المتحف القبطي، أن الفاعالية التعليمية تضمنت حكاية نهر النيل بالإضافة إلى التعرف على منابع النهر ورحلته وأهميته في الحضارة المصرية.

المتحف القبطي


يذكر أن افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. وقد تم افتتاح الجناح الجديد للمتحف عام 1947 كما تم تطويره عدة مرات كان آخرها عام 2006، حين تم ربط الجناح القديم والجديد للمتحف بممر.

يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة.

كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.

المتحف القبطي عيد وفاء النيل النيل قطرة الماء القبطي

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