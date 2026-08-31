جوزيف عون: استقرار لبنان ضروري لاستقرار المنطقة واليونان وأوروبا

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون من أثينا، أن استقرار لبنان ضروري لاستقرار المنطقة واليونان وأوروبا، وشعبنا أنهكته الحروب وحان وقت السلام والاستقرار.



وأضاف أن المفاوضات تهدف إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وأنه يجب تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل من الطرفين بشكل كامل وغير انتقائي.



ولفت إلى أن الحل الدبلوماسي هو الطريق الأفضل والقوة العسكرية لم تحقق الحل، ومتمسكون بالسلام وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل.



وتابع: ندعو اليونان لدعم لبنان في تنفيذ الاتفاق وتعزيز الاستقرار، ونرغب في إقامة علاقات جيدة مع جميع دول الجوار.



