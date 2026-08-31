إدارة العجوزة التعليمية: جاهزون للعام الدراسي الجديد بتوفير بيئة تعليمية آمنة

أكدت هدى عبد العال مدير عام ادارة العجوزة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن جميع مدارس العجوزة جاهزة لبدء العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، ووفقا لتعليمات سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، من أجل استيفاء كافة التجهيزات الفنية والإدارية قبل انطلاق الدراسة.

وتفقد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بعض مدارس العجوزة (النصر الابتدائية، العجوزة الرسمية لغات، وطلعت حرب الابتدائية).

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بمعدلات تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة، والدهانات، والتجهيزات الداخلية بالمدارس، وجاهزية المرافق والفصول، كما اطمأن على منظومة توريد واستلام الكتب المدرسية وسرعة توزيعها على المدارس لضمان تسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي وبمستوى الانضباط والجهود المبذولة على الأرض، مؤكدًا أن كفاءة الإدارة تُقاس بقدرتها على التخطيط السليم والمتابعة المستمرة وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة.

ووجه الشكر لـ هدى عبد العال مدير عام إدارة العجوزة، مثمنًا دورها في الإشراف المباشر على أعمال تجهيز المدارس وإنهاء ملفات الصيانة والكتب المدرسية.