ريال مدريد يعلن ضم سيرجيو مارتينيز من راسينج

أعلن نادي راسينج سانتاندير الإسباني رحيل مدافعه الشاب سيرجيو مارتينيز، بعد التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد يقضي بانتقال اللاعب إلى صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد راسينج سانتاندير في بيان رسمي أن ريال مدريد قرر تفعيل الشرط الجزائي المدرج في عقد مارتينيز، مع الالتزام بسداد قيمته كاملة دفعة واحدة، لتنتهي بذلك مسيرة اللاعب مع النادي الذي نشأ بين صفوفه.

ويُعد انتقال مارتينيز إلى ريال مدريد محطة جديدة في مسيرة لاعب ارتبط بقلعة راسينج لسنوات طويلة، بعدما التحق بالنادي وهو في العاشرة من عمره، قبل أن يشق طريقه تدريجيًا عبر مختلف الفئات العمرية وصولًا إلى الفريق الأول.

وخلال الفترة الأخيرة، حصل المدافع الشاب على فرصة الظهور مع الفريق الأول، حيث شارك في 15 مباراة، ليجذب الأنظار ويحصل على فرصة الانتقال إلى أحد أكبر الأندية في إسبانيا والعالم.

ولم يكتف راسينج بالإعلان عن رحيل لاعبه، بل حرص على توجيه رسالة تقدير ووداع له، مؤكدًا اعتزازه بما قدمه مارتينيز طوال سنواته داخل النادي، وبالتطور الكبير الذي شهده مستواه منذ انضمامه إلى قطاع الناشئين.

وقال النادي في رسالته إن مارتينيز بدأ رحلته مع راسينج منذ سن العاشرة، ونجح في اجتياز جميع المراحل السنية حتى وصل إلى الفريق الأول، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة على المستويين الرياضي والشخصي.

واختتم راسينج سانتاندير رسالته بتأكيد اعتزازه باللاعب، مشيرًا إلى أن ملعب إل ساردينيرو سيظل بمثابة بيته، تقديرًا للسنوات التي قضاها مع النادي وللجهد الذي بذله دفاعًا عن ألوان وشعار الفريق.